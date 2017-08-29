Обновленный детский сад откроется 1 сентября в Барановичах

В Барановичах 1 сентября откроется после реконструкции детский сад № 6. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника отдела образования, спорта и туризма горисполкома Сергея Пузикова.

Дошкольное учреждение размещается в центре города. Модернизация детского сада велась за счет местного бюджета. На эти цели направлено около 600 тысяч рублей.

Специалисты пристроили новый пищеблок и прачечную. Ранее еду малышам готовили в отдельном здании, что доставляло немало неудобств. Благодаря реконструкции создан единый комплекс. Также проведено уплотнение, в результате которого детсад смогут посещать около 140 дошкольников.

«В Барановичах нет дефицита мест в детсадах. Ими обеспечены все 100% детей, проживающих в городе. Если не хватает мест в саду рядом с домом, то мы изучаем запросы родителей. Для их удобства предлагаем дошкольные учреждения по маршруту движения на работу», — рассказал Сергей Пузиков.

В ближайшие годы в Барановичах намерены решить и проблему дефицита мест шаговой доступности. В настоящее время ведется проектирование нового детского сада, рассчитанного на 200 человек, и средней школы на 1,2 тысячи мест.

«Практически закончено строительство нового микрорайона Боровки, в котором проживают около 20 тысяч человек. Сейчас там работает только один детский сад. Детей школьного возраста принимают близлежащие учреждения образования. Для обеспечения шаговой доступности, на чем заостряет внимание глава государства, необходим еще один детский сад и школа», — отметил начальник отдела образования.

Начало строительства детского сада в Боровках намечено на 2018-й. В тот же год планируется ввести его в строй. Возводить школу, предположительно, начнут в 2019-2020 годах. Финансирование объектов будет вестись из областного бюджета.