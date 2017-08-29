День рождения Лукашенко: времена меняются, президент – нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко празднует свой день рождения 30 августа – главе государства исполнилось 63 года. По традиции проводит этот день лидер за работой, а в среду он уже пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Первый и пока единственный президент республики остается верен себе: он занимается спортом, уделяет внимание культуре и посещает "Славянский базар", подает личный пример белорусам по работе в сельском хозяйстве.

Sputnik собрал несколько фотографий Лукашенко в один мультимедийный проект – посмотрите яркие кадры с участием главы государства за последние два десятилетия.

Уже завтра, 31 августа, свой день рождения отпразднует и младший сын главы государства Николай, ему исполнится 13 лет. Эта же дата – и дата рождения в официальной биографии Лукашенко, однако многие хотят его поздравлять уже 30-го.