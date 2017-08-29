ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День рождения Лукашенко: времена меняются, президент – нет

30.08.2017 14:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко празднует свой день рождения 30 августа – главе государства исполнилось 63 года. По традиции проводит этот день лидер за работой, а в среду он уже пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Первый и пока единственный президент республики остается верен себе: он занимается спортом, уделяет внимание культуре и посещает "Славянский базар", подает личный пример белорусам по работе в сельском хозяйстве.

Sputnik собрал несколько фотографий Лукашенко в один мультимедийный проект – посмотрите яркие кадры с участием главы государства за последние два десятилетия.

Уже завтра, 31 августа, свой день рождения отпразднует и младший сын главы государства Николай, ему исполнится 13 лет. Эта же дата – и дата рождения в официальной биографии Лукашенко, однако многие хотят его поздравлять уже 30-го.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день рождения белорусского лидера Sputnik вспомнил яркие кадры разных лет с его участием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вечерняя споттинг-сессия пройдет в Национальном аэропорту Минск 8 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика