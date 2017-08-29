Витебские школьники начнут изучать польский язык. Первый в городе кабинет польского языка откроется 1 сентября в СШ № 22, сообщила ее директор Елена Новик.

Кабинет оборудован необходимой аудио- и видеотехникой, укомплектован учебными пособиями. Занятия будут проходить факультативно во второй половине дня для всех желающих.

«Мониторинг показал, что почти треть наших учеников с 1-го по 11-й класс заинтересована в изучении этого иностранного языка», — отметила Елена Новик. Вести занятия будут преподаватель ВГУ имени П. Машерова и молодой специалист, выпускница БГУ.

В перспективе администрация школы намерена установить тесное сотрудничество с учреждениями образования Польши, наладить обмен учащимися, воплощать совместные научно-культурные проекты. Опыт такой работы есть: Елена Новик 6 лет работала замдиректора СШ № 44, где изучают китайский язык.

В церемонии открытия кабинета польского языка примут участие посол Польши в Беларуси Конрад Павлик, представители местной власти. Проект реализовали при поддержке отдела образования, спорта и туризма горисполкома и администрации Октябрьского района Витебска. Учебную литературу предоставило общественное объединение «Польска матеж школьна».