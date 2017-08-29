Вечерняя споттинг-сессия пройдет в Национальном аэропорту Минск 8 сентября

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерняя споттинг-сессия состоится в Национальном аэропорту Минск 8 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня города в столице.

"Аэропорт предоставит участникам споттинг-сессии - 2017 уникальную возможность побывать на территории аэродрома и взлетно-посадочной полосы в вечернее время. Количество споттеров строго ограничено: первые 30 человек, приславших заявки, станут участниками мероприятия. Заявки на участие в сессии следует присылать на электронный адрес pressa@airport.by", - пояснили в пресс-службе.

В заявке необходимо указать Ф.И.О. (полностью), паспортные данные: серия и номер, адрес прописки, а также контактный телефон, адрес электронной почты и список оборудования. Возраст участников - от 18 лет. Аэропорт просит участников предварительно предоставлять информацию о том, где будут публиковаться сделанные в аэропорту фотоснимки (блоги, интернет-сайты, СМИ).

"В случае одобрения заявки человек обязательно получит подтверждение по электронной почте до 2 сентября. О любых изменениях в сроках проведения либо в условиях проведения будет сообщаться дополнительно в оперативном порядке. Национальный аэропорт Минск оставляет за собой право использования фотоматериалов, сделанных во время вечерней споттинг-сессии, во всех промоматериалах предприятия с обязательным упоминанием автора", - сообщили в пресс-службе.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Здесь базируются авиакомпания "Белавиа", а также грузовые авиаперевозчики "Трансавиаэкспорт", "Рубистар" и "Генекс". Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-

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