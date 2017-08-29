ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин позвонил Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения

30.08.2017 14:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин позвонил в среду Александру Лукашенко и тепло поздравил его с днем рождения.

Путин позвонил Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения
© AP/ Vasily Fedosenko
День рождения Лукашенко: времена меняются, президент – нет

Помимо традиционных пожеланий здоровья и дальнейших успехов, российский лидер подчеркнул большой вклад белорусского президента в "социально-экономическое развитие Белоруссии и защиты ее внешнеполитических интересов".

В ходе телефонной беседы президенты Беларуси и России "обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, международной повестки дня и график предстоящих контактов", — сообщила пресс-служба Кремля.

Там также добавили, что накануне президент России отправил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время телефонного разговора президент России тепло поздравил белорусского коллегу, сообщает пресс-служба Кремля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
День рождения Лукашенко: времена меняются, президент – нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика