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Путин позвонил Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения
30.08.2017 14:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин позвонил в среду Александру Лукашенко и тепло поздравил его с днем рождения.
© AP/ Vasily Fedosenko
Помимо традиционных пожеланий здоровья и дальнейших успехов, российский лидер подчеркнул большой вклад белорусского президента в "социально-экономическое развитие Белоруссии и защиты ее внешнеполитических интересов".
В ходе телефонной беседы президенты Беларуси и России "обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, международной повестки дня и график предстоящих контактов", — сообщила пресс-служба Кремля.
Там также добавили, что накануне президент России отправил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.
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Во время телефонного разговора президент России тепло поздравил белорусского коллегу, сообщает пресс-служба Кремля.
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