Путин позвонил Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения

МИНСК, 30 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин позвонил в среду Александру Лукашенко и тепло поздравил его с днем рождения.

Помимо традиционных пожеланий здоровья и дальнейших успехов, российский лидер подчеркнул большой вклад белорусского президента в "социально-экономическое развитие Белоруссии и защиты ее внешнеполитических интересов".

В ходе телефонной беседы президенты Беларуси и России "обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, международной повестки дня и график предстоящих контактов", — сообщила пресс-служба Кремля.

Там также добавили, что накануне президент России отправил Александру Лукашенко поздравительную телеграмму.