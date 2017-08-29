32-летний спортсмен, обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств, признал свою вину и рассказал, что полностью переосмыслил свою жизнь, находясь за решеткой. В своем последнем слове Николай Бабино просил не лишать его свободы.



Детский тренер по боксу просил не лишать его свободы. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

В железной клетке молодой человек невысокого роста, он старается улыбаться, но его мать постоянно смахивает слезы с лица. Тренера по боксу детско-юношеской школы олимпийского резерва задержали вечером 8 июня возле собственного дома. С тех пор он находится под стражей.

— В неустановленное время в неустановленном месте у неустановленного лица Бабино приобрел марихуану, масса не установлена, — зачитывает обвинение прокурор.

Судили тренера по боксу в суде Ленинского района Минска. Парню было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств». Без цели сбыта, однако спортсмену вменяют приобретение, хранение и перевозку марихуаны.

— Вину признаю полностью, — говорит обвиняемый и смотрит в зал.

На последней скамье группа подростков. Но, оказалось, к детскому тренеру по боксу присутствующие не имеют никакого отношения.

— Мы второкурсники из колледжа легкой промышленности, нас сюда направили в воспитательных целях, — объясняет TUT.BY представитель студентов.

Николай Бабино закончил университет физической культуры, в 2007 году пришел работать в детско-юношескую школу олимпийского резерва. К нему на занятия приходили дети самых разных возрастов.

— И как успехи? — поинтересовался у обвиняемого гособвинитель.

— Я подготовил двух мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера спорта. Результаты есть, — ответил Николай Бабино.

В 2007 году Бабино стал победителем республиканских соревнований. Но скромно умолчал, что его признавали лучшим столичным тренером по боксу. По версии Николая Бабино, в первый и единственный раз марихуану он купил больше года назад.

— Хотел попробовать, что это такое. Встретился с человеком в компании и через него приобрел. Было две коробки, массу не измерял, заплатил 25 долларов, — рассказывает в суде фигурант уголовного дела. — Встретился с ним во дворе возле дома и забрал, марихуана все это время находилась только в квартире.

Вечером 8 июня, когда тренер вышел из подъезда, к нему подошли сотрудники ОМОНа и предложили подняться в квартиру. После вопроса: «Есть ли дома запрещенные вещества?», Бабино отвел милиционеров на кухню и показал на жестяную банку «перец», в которой лежала пластмассовая упаковка из-под соевого соуса, а уже в ней — марихуана. В момент задержания тренер находился в наркотическом опьянении, он и не отрицал, что употребил накануне. Вместе с запрещенным веществом у него также изъяли электронные весы и пластмассовую бутылку, с помощью которой он курил.

— Я очень раскаиваюсь. О многом думал, находясь в заключении. Понял, что губить свою жизнь из-за мимолетных увлечений не хочу. Свобода — самое важное для человека. За мать переживаю больше, чем за себя. На меня произвела впечатление и камера в РУВД, и этап, и тюрьма в Жодино. Я сделал выводы, — обратился к высокому суду Николай Бабино.



Обвиняемый перед началом процесса говорит с адвокатом. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Оказалось, что за несколько дней до задержания спортсмен курил марихуану в компании друзей, чуть позже одного приятеля задержали, и он сдал Бабино. Экспертиза показала, что у молодого человека нет алкогольной и наркотической зависимости. А в характеристике из детско-юношеской школы олимпийского резерва говорится, что их преподаватель «способный тренер, успешно работающий с подростками, дисциплинированный, пользуется уважением».

Санкция ч.1 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств» предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы от двух до пяти лет. При назначении наказания детскому тренеру по боксу прокурор просил учитывать, что Николай Бабино совершил менее тяжкое преступление, раскаялся, до задержания работал, правда привлекался к административной отвесности по линии ГАИ. Отягощающее обстоятельство — наркотическое состояние во время задержания.

— Следствие необоснованно вменило в качестве квалифицирующего признака «перевозку наркотических средств». Поэтому прошу его исключить из обвинения, — уточнил гособвинитель.

С учетом всех обстоятельств он попросил приговорить спортсмена к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

— Я благодарна прокурору, что он попросил для Бабино такое наказание. Однако, высокий суд, прошу не направлять его в учреждение открытого типа, а приговорить к ограничению свободы без направления. В ваших руках судьбах 32-летнего человека, прошу при вынесении наказания учитывать все обстоятельства. То, что случилось с ним, для него уже достаточно. Однажды случайно по телевизору услышала, как российские комментаторы называли моего подзащитного самым перспективным белорусским тренером, понятно, что с его историей он вряд ли сможет сразу вернуться на прежнее место работы, — обратилась к судье адвокат:

А вот сам спортсмен в последнем слове был немногословным:

— Для меня это большой урок. Прошу не лишать свободы.

Суд Партизанского района Минска признал Николая Бабино виновным в незаконном обороте психотропных средств и приговорил к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.