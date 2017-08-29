Если хороших людей и хорошую музыку найти тяжело, то нужно собрать их у себя, решил когда-то оршанец Андрей Максимов, которого все зовут Сябар. Он построил дом на берегу Днепра и назвал его Хиппи Хаус. Теперь выступать сюда приезжают и молодые коллективы, и известные белорусские рок-группы, и барды. А дачный поселок под Оршей благодаря Сябру стал местом, где побывать мечтают многие, кто ценит и играет непопсовую музыку.





Пока в последние выходные лета дачники либо собирают урожай, либо жарят шашлык, либо успевают и то, и другое, в Хиппи Хаус настраивают аппаратуру. Впервые музыканты выступят на сцене. Ее построили прямо у Днепра. Все основательно: аппаратура, освещение, свой звукач.

Александр Мухин родом из Барани и заправлял там рок-клубом «Doors», а теперь помогает с саунд-чеком музыкантам в Доме хиппи. Говорит, тут все проще и «душевнее, что ли».

Таких волонтеров — старинных друзей и приятелей Сябра — в Хиппи Хаусе немало. Сам Андрей скромно руководит процессом подготовки концертов из-за кулис. Сегодня тут ждут не какую-то гаражную группу, а N.R.M. Перед ними выступит молодая профессиональная команда «Тарас на Парнасе».





























Дом, который построил хиппи

— Я с детства мечтал сделать что-то в этом духе — организовать какое-то место для проведения квартирников (концерт, обычно акустический, который проходит в квартире, в домашних условиях. — Прим. TUT.BY). При этом место в мечтах виделось немного другим, как и количество публики, которая будет приходить — человек 15−20, — рассказывает Сябар.

Он зубной техник и зарабатывает этим. В свое время Сябар жил в Минске, Витебске, ездил по музыкальным фестивалям, слетам байкеров, автостопом путешествовал по России и Украине.





— Просто в какой-то момент я понял, что везде одни и те же люди: ноги, руки, телеса мои, костры, как говорится. И говорят об одном и том же. А интересных мало. Я везде искал умных людей, просто чтобы поговорить. А потом плюнул и решил, что я лучше приглашу их к себе, чем буду по слетам искать, — говорит Андрей.

Около 4 лет назад он купил участок в дачном поселке в 15 км от Орши. Тут был бурелом и заросли молодых сосен — Днепра не было видно. Сосны оставили, бурелом вырубили. Рядом с этим участком Сябар выкупил еще два, а потом и четвертый — под парковку.





Он планировал создать своеобразную перевалочную базу для музыкантов, хиппи, которые бы приезжали, отдыхали, брали в руки гитары по желанию, общались и ехали бы дальше. Все сошлось: и географическое положение Орши — на пересечении путей Санкт-Петербург — Одесса и Москва — Минск, — и детская мечта Андрея.

А в итоге вместо скромной площадки для квартирников и десятка своих людей появился двухэтажный деревянный Хиппи Хаус со сценой на берегу Днепра, полным набором концертного оборудования и публикой до пары сотен человек.



























































— Просто мне предлагают: давай проведем концерт побольше, а я как Герасим — на все согласен, — смеется Сябар.

С каждым концертом друзей и знакомых становится больше, а Дом хиппи наполняется подарками — статуэтками, картинами, панно. Все это органично вписывается в экодизайн, задуманный и воплощенный Андреем.

«Мне деньги не нужны»





В Дом хиппи Сябар вкладывает все деньги, что у него есть, и проводит здесь почти все свободное время.

— А на что еще мне заработок тратить? Мне деньги не нужны, я хиппи, — затягиваясь сигаретой, говорит он.

Правда, Андрей ожидал, что воплощение идеи будет более быстрым и дешевым. Но убежденность в том, что все нужно делать основательно, не бросая на полпути, сделало свое дело.

Например, валуны для декорации участка Сябар купил в карьере — заплатил тысячу долларов. Сруб дома, который Андрей купил в Толочине, к слову, стоил столько же. А как пять здоровых мужиков катали камни по участку, чтобы разложить их красиво, — вообще отдельная история, которых у Сябра много. Одна из них — как священнослужитель подарил ему мотоцикл с коляской. Байк сейчас стоит недалеко от сцены, но на нем можно привезти воду. Из удобств в Доме хиппи — только электричество, да и то с ним в поселке перебои.





Но затраты на обустройство дома и участка — далеко не все. Немало тянут и выступления музыкантов.

Очередь из музыкантов

Первой в Хиппи Хаусе выступила российская исполнительница Леона. Концерт прошел в августе 3 года назад. К тому времени дом был готов, а в качестве сцены использовали его просторную веранду со скамьями по бокам. После на веранде-сцене выступали многие, в том числе «Нейро Дюбель», N.R.M.

— Среди музыкантов работает сарафанное радио. Они уже знают, что есть такое место. Кому-то я сам предлагаю приехать, кто-то мне пишет в соцсетях — так было с российской группой «Акваланг», например. Сообщений столько, что я в соцсети заходить уже боюсь, — смеется Сябар, объясняя, как афиша составляется практически сама собой. — Мне же всем нужно что-то ответить, а я и физически всех принять не могу. Да и концерты чаще, чем раз в месяц, проводить не получается. Я же за все из своего кармана плачу, а деньги нужно еще зарабатывать. Я пытался найти спонсора, но не получилось.





Молодые музыканты обычно просятся выступить сами, просто так. Сябар прослушивает пару их треков, может просмотреть выступление, если есть, а после решает, будут ли они интересны публике. Если да, то обычно Андрей оплачивает коллективу дорогу в обе стороны и кормит. Если нужно, ребята могут и заночевать в Доме хиппи. Из молодых групп уже образовалась очередь. Выступить в Доме хиппи и подружиться с Сябром большого стоит.

Коллективы посерьезнее могут сразу озвучить гонорар, а могут и договориться по старой дружбе на другие условия.

На концерты приезжает обычно публика из Могилева, Орши, реже — из Минска. На звук музыки приходят и дачники — она знают про Дом хиппи и ни разу не жаловались на шум.





— Я хотела уже уезжать, но дочка предложила остаться. Мне нравится такая музыка, — подтверждает слова Сябра пенсионерка, которая пришла на звук «Тараса на Парнасе». — И N.R.M. будет? Знакомое название.

Женщина говорит, что купила дачу поблизости недавно, около 4 лет назад, но таким соседством довольна: «Это интересно и весело».

В это время Пит Павлов стоит в пяти шагах от дачницы и наблюдает за выступлением «Тараса на Парнасе».

— Мне вельмі падабаецца, — оценивает он музыкантов. — Хлопцы вельмі класна граюць — я здзіўлены, што ніколі не чуў іх дагэтуль. Гэта высокі ўзровень.































Хиппи Хаус Пит Павлов называет главной концертной площадкой Орши, потому что «у самой Воршы нічога не адбываецца — усё тут». Он рассказывает, что в Европе таких площадок, как сделал Андрей, — множество. Чего нельзя сказать о Беларуси.

Подобной можно считать разве что хутор «Шабли», считает Пит Павлов. Первый концерт там, кстати, играли N.R.M. — аппаратуру ставили буквально на землю. Так что сцена в Хиппи Хаусе для группы — это, в принципе, привычная обстановка. Сам Пит собирает музыкантов в более скромной — у себя на хуторе на Воложинщине. По его мнению, на таких небольших площадках рождаются и большие фестивали, и классные группы.





— Наша грамадства зараз як немаўляты. Мы не ўсвядомілі сябе яшчэ ні нацыяй, ні краінай, ні еўрапейцамі, не беларусамі. Мы нейкае аморфнае злучэнне людзей, мала аб’яднанае нейкімі ідэямі. Таму людзі лёгка цягнуцца за зоркамі, якія навязаны тэлевізарам — расейскімі, ангельскімі, амерыканскімі, — говорит лидер группы N.R.M. — Яны класныя, але ж такого кшталту калектыў [как «Тарас на Парнасе"] пачуць прасцей. У Еўропе такіх невялікіх сцэн шмат. І людзі мясцовыя ведаюць, што трэба прыйсці на такі канцэрт, ахвяраваць нейкія грошы не дзеля падтрымкі музыкантаў, а каб нешта атрымаць самому, каб не жыць сваім маленькім мірком.

Для себя выступление в последние выходные августа на сцене на берегу Днепра Пит Павлов считает приятным окончанием лета:

— Мы шмат граем, мы любім граць. У Хіпі Хаўсе ёсць канцэртная пляцоўка. І мы мусілі тут з’явіцца, — улыбается Пит. — Я бачу, што ўкладанні Андрэя вялізныя. Зразумела, што яны не адаб’юцца, але ён ідзе за ідэяй. Канешне, пажадана зарабіць нейкія грошы, а музыкам — адбіць хаця б паліва. Але ж для мяне асабіста гэта прыемнае заканчэнне лета.











































«Расшевелить людям мозг»

Вообще, публика в Доме хиппи собирается разношерстная и по возрасту, и по мировоззрению. Тут всегда можно найти собеседника по интересам. Но главные темы — музыка и культура хиппи. Об этом тут могут говорить и спорить бесконечно.





К слову, хиппи в Доме Хиппи тоже жили. Сначала здесь прошло закрытие летнего фестиваля «Радуга». А зимой около ста представителей субкультуры из Беларуси, России, Украины, Латвии провели две недели в доме, устроив зимний фестиваль. Впечатения после себя хиппи оставили неоднозначные.

Главное правило поведения в Хиппи Хаусе — вести себя культурно. Тут никто ничего не запрещает: хочешь — любуйся на течение Днепра, хочешь — читай собрание сочинений Толстого или Дюма на втором этаже, а хочешь — медитируй под соснами, перебирая струны гитары. Но относись ко всем и всему уважительно, в том числе к природе.

— Мы всем пытаемся объяснить: выступления музыкантов — это не пьянка с живым звуком. Сюда приходят слушать музыку и общаться, — считает Сябар.





Он говорит, что в Доме хиппи музыканты пользуются возможностью выступить, публика — их послушать. Ни о какой коммерческой составляющей таких концертов речи нет, иначе была бы реклама, а еще — милиция, скорая, налоговая, согласование с властями и пр. Андрей не хочет со всем этим связываться.

— Я не преследую никакие эгоистические побуждения вроде сфотографироваться с музыкантом в обнимку и выложить снимок в соцсеть. Да мне просто скучно жить! — усмехается Сябар. — Я хочу людям расшевелить мозг.





В конце сентября в Дом хиппи приедет выступать «Серебряная свадьба». Скорее всего, квартирник пройдет в доме. А еще Сябар хотел бы пригласить с концертом Йолли из России.

— Не знаю, к чему все это приведет, — отвечает Сябар на вопрос о том, что будет с Домом хиппи дальше. — И если я умру, кому все это отпишу, тоже не знаю пока. Но кому-то же останется. Пока все идет по плану.



