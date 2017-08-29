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Женщину, которая устроила скандал в аптеке в Витебске, будут судить

30.08.2017 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Первомайского района Витебска 1 сентября рассмотрит административное дело в отношении 35-летней женщины, которая стала героиней резонансного скандала в одной из аптек города.

Женщину обвиняют в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 (Оскорбление) и ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси.

Напомним, 9 августа горожанка Марина Пояркова пришла в аптеку с мопсом на поводке и устроила скандал после того, как провизор сказал ей, что вход с животными запрещен и обслуживать ее не будут. После этого она потребовала книгу жалоб и начала оскорблять заведующего аптекой Максима Самсонова.

В частности, покупательница сказала Самсонову: «Животное — это ты. Грязное, вонючее животное. Моя собака стоит дороже тебя». Посетительница также грозила увольнением заведующему, а еще одному сотруднику аптеки заявила, что он не обладает достаточными профессиональными знаниями.

Инцидент был записан на камеру видеонаблюдения, размещенную в аптеке. Максим Самсонов разместил ее в интернете. Однако заявление на оскорблявшую его женщину он не писал. При этом, по его словам, милиция сама проявила инициативу и опросила его как свидетеля.

Марина Пояркова объясняла свой поступок тем, что «была на нервах», так как ее муж обжег ноги бетоном и нуждался в медикаментах.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщину обвиняют в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 9.3 (Оскорбление) и ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси.

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