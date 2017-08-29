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Заведующий могилевской поликлиникой обвинен в многократном получении взяток
30.08.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Могилева 30 августа начал рассмотрение дела бывшего заведующего филиалом № 4 городской поликлиники № 8 Александра Разумного, обвиняемого в получении многочисленных взяток и хищении.
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