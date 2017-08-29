Суд Октябрьского района Могилева 30 августа начал рассмотрение дела бывшего заведующего филиалом № 4 городской поликлиники № 8 Александра Разумного, обвиняемого в получении многочисленных взяток и хищении.



В ноябре 2016 года УВД Могилевского облисполкома сообщило о задержании заведующего поликлиникой, который, находясь на рабочем месте, получил деньги от неработающего могилевчанина за благоприятное решение вопроса о выдаче справки о состоянии здоровья без прохождения медицинской водительской комиссии.



Согласно материалам дела, оглашенным сегодня прокурором, таких граждан, которым выдавались фиктивные справки о якобы прохождении медицинской комиссии, оказалось около 40. С лета 2014 года и до задержания 21 ноября 2016 года заведующий поликлиникой, являясь одновременно председателем медицинской водительской комиссии, получал взятки от 10 до 20 рублей. Общая их сумма составила 840 рублей. При этом посредником был водитель частного предприятия Петр Астапов, который также проходит обвиняемым по делу.



Кроме взяток Разумному инкриминируют незаконное назначение и выплату себе самому премии в 495 рублей, признанное следствием хищением путем злоупотребления служебным положением.



После зачитывания прокурором обвинительного заключения Разумный отказался говорить что-либо относительно признания или непризнания вины, заявив, что выскажется об этом позже.



Следующее заседание суда назначено на 31 августа.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заведующий могилевской поликлиникой обвинен в многократном получении взяток С лета 2014 года и до задержания 21 ноября 2016 года заведующий поликлиникой, являясь одновременно председателем медицинской водительской комиссии, получал взятки от 10...