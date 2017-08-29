В Солигорске работники пытались украсть товар с мясокомбината. В преступлении подозревают и начальника

Милиция пресекла попытку хищения продукции с мясоперерабатывающего комплекса в Солигорске. Правоохранители предполагают, что трое работников действовали под руководством начальника предприятия. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По информации ОБЭП, 22 августа сотрудники комплекса пытались похитить 60 кг мясной продукции на сумму в 550 рублей. Первосортные изделия упаковали как низкосортные (например, как набор для бульона) и планировали вывезти через КПП по фиктивным накладным.

— Однако окончательно покинуть грузу мясоперерабатывающий комплекс помешали сотрудники Солигорского РОВД совместно со службой безопасности ОАО «Беларуськалий» [которому принадлежит комбинат], — сообщила официальный представитель УВД Надежда Ерашова.

По данным проверяющих, воплощали схему хищения две работницы и начальник коммерческого отдела, причем действовали «под руководством начальника мясоперерабатывающего предприятия».

Милиция проверяет причастность фигурантов (и иных граждан) к другим незаконным действиям. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи — вплоть до 7 лет лишения свободы.