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Администрация Дисненского лесхоза купила "не тех" оленей. Ущерб бюджету - почти 100 тысяч рублей

30.08.2017 15:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области директор Дисненского лесхоза купил не тех оленей, да к тому же не в то время. Ущерб региональному бюджету оценивается почти в 100 тысяч рублей, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Руководителя и его сообщников обвиняют в коррупционной схеме: они пытались избежать ответственности за невыполнение мероприятий госпрограммы. Директор действовал в сговоре с председателем конкурсной комиссии лесхоза, а также инженером по охотничьему хозяйству и директором ООО «Обстерно».

Директор и председатель конкурсной комиссии лесхоза решили купить у «Обстерно» 40 голов благородного оленя на сумму 99 975 рублей. Это предприятие якобы оказалось лучшим в открытом конкурсе. Но представители лесхоза точно знали, что предложение «Обстерно» не соответствует требованиям, а цена далеко не самая выгодная. Потом подписали фиктивную товарно-транспортную накладную, в которой значились недействительные сроки приобретения и поступления животных в лесхоз.

Начальник Новополоцкого МО УДФР КГК по Витебской области Дмитрий Дягилев обращает внимание еще на один момент:

— Представители лесхоза к тому же купили не тех оленей. Нужно было приобрести в основном самок и минимальное количество самцов. А сделали практически наоборот, что негативно скажется на размножении этих животных.

 
 
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Руководителя и его сообщников обвиняют в коррупционной схеме: они пытались избежать ответственности за невыполнение мероприятий госпрограммы.

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