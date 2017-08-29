В РНПЦ «Мать и дитя» в Минске рожают женщины с самыми сложными ситуациями. У кого-то сахарный диабет, что раньше было противопоказанием для беременности, кто-то с пересаженной почкой или печенью. При этом 60−65% пациенток — из регионов. Недоношенных малышей, которые, например, родились весом 500 грамм на 22 неделе беременности здесь выхаживают и дают шанс на полноценную жизнь.



Пациентка РНПЦ «Мать и дитя»

«40% беременным в центре делают кесарево сечение»

Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя», ведет нас в одну из палат центра. Здесь две беременные девушки: одна из Слуцка, вторая — из Жодино.





У одной из женщин врожденный порок сердца, в 2005 году она перенесла операцию. Сегодня пациентка беременна вторым ребенком, в 2009 году — уже родила девочку.

У ее соседки по палате — тяжелая форма сахарного диабета. Девушка болеет 20 лет. До этого несколько беременностей были неудачными. Сегодня она на 30−31 неделе беременности. Врач записывает сердцебиение ребенка и констатирует, что оно абсолютно нормальное.

Константин Вильчук отмечает, что раньше сахарный диабет вообще был противопоказанием для беременности, сегодня, благодаря развитию технологий, женщины с таким заболеванием могут иметь здоровых детей.



Врач записывает сердцебиение ребенка в утробе матери.

Попадают в РНПЦ и беременные с высокой степенью миопии (близорукости). В центре они рожают с помощью кесарева сечения, а когда готовятся к родам и после них — лежат в реанимации.

Директор центра рассказывает, что показаниями к кесарево может быть и небольшая близорукость, но при этом у пациентки могут быть сопутствующие заболевания.

По его словам, в РНПЦ 40% пациенток делают кесарево сечение, при этом по стране процент таких родоразрешений намного меньше — 29,7%.



Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя»

— У нас много пациенток с экстрагенитальной патологией. Их основной метод родоразрешения — кесарево сечение. Иногда бывает, что женщина вступает в роды, и возникает ситуация, когда мы можем поменять решение и с естественного родоразрешения перейти на кесарево сечение. Это происходит, например, если страдает плод, мать не может рожать и теряет силы.

Детей весом даже 500 грамм выхаживают

Беременность считается доношенной на сроке от 37 до 42 недель. Но даже если ребенок появился на сроке 22 недель, его в центре выхаживают.

— Особый контингент наших пациентов — дети с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм до 1 кг. В стране рождается 250−260 таких детей (в год. — Прим. TUT.BY), и большую их часть выхаживают у нас, — рассказывает Константин Вильчук.



Ребенок на посту в РНПЦ «Мать и дитя» под наблюдением медсестры. За ребенком присматривают здесь, если мама по каким-то причинам не может находиться с ним вместе.

Мы стоим в операционной. Заведующий операционным блоком РНПЦ «Мать и дитя» Виталий Дорошевич рассказывает, как они спасают детей еще в утробе матери, когда она беременна двойней. Он отмечает, что порой возникают ситуации, когда один плод является донором, а второй реципиентом. В итоге страдают оба. В таком случае до 22 недели беременности женщине нужно сделать операцию.

— Эндоскопом прокалываем матку, доходим до плаценты и разделяем ее, — объясняет врач.

Такие операции в центре проводят шесть лет примерно по две в месяц. После них женщина приезжает рожать в этот же центр.



Американский УЗИ-аппарат, который позволяет диагностировать пороки развития плода.

В центре помогают беременным и в случае с резус-конфликтом, когда кровь матери несовместима с группой крови малыша. После родов такие дети требуют переливания крови. Эту проблему выявляют на ранней стадии беременности, по определенным формулам рассчитывают, сколько крови нужно плоду, и вводят ее. За одну беременность максимум делают восемь таких процедур. Если этого не делать, в тяжелых случаях плод может погибнуть внутриутробно.

В центре также работают и с бесплодными парами. Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя», рассказывает, что в год они принимают по 40 тысяч пациентов. Из них бесплодие — у 60−65%. Но это не значит, что сегодня бесплодных пар стало больше, чем раньше. Просто сейчас они приходят к специалисту раньше, не ждут по пять-шесть лет.

— Наши пациенты — семейные пары, которые имеют проблемы с деторождением. Мы работаем не только с бесплодием, но и с невынашиванием беременности, гинекологическо-эндокринными проблемами, есть прием по мужским проблемам деторождения, — говорит она.

Санитарную авиацию будут использовать для помощи беременным

С 2006 года в центре практикуют вертикальные роды.

— Пациенты рожают в любой удобной позе: на боку, кому как комфортно. Персонал обучен, все доктора владеют нужной методикой, — рассказывает Вера Русецкая, заведующая родильным отделением (обсервационным) РНПЦ «Мать и дитя».



Многофункциональные кресла-кровати, на которых женщины рожают в удобных для них позах. Кресла можно поднимать, опускать, поворачивать.

Помимо таких видов родов в центре пациентки могут абсолютно бесплатно рожать вместе с партнером. Причем не нужно платить ни за саму услугу, ни за палату.

— Она может рожать с мужем, мамой, сестрой и находиться в этой палате до выписки. Но у нас партнерские роды не совсем популярны, потому что пациентки — с тяжелыми патологиями, высокий процент кесарева сечения. При них не всегда возможно провести партнерские роды, — говорит Константин Вильчук.



Комната для партнерских родов. Женщина здесь находится до выписки.

Чаще всего с партнером в центре рожают иностранки. Сюда приезжают беременные из 30 стран мира. Чаще россиянки и украинки, но были пациентки и из Израиля, США, Великобритании, Литвы. В других странах такие роды в раз пять-шесть дороже, чем у нас, говорят врачи.



Елена Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения (четвертая справа).

По словам Елены Богдан, начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, невозможно обозначить абсолютно все показания, по которым в РНПЦ «Мать и дитя» попадают беременные. В последние годы помимо женщин с экстрагенитальными заболеваниями, тяжелыми акушерскими патологиями, сахарным диабетом и преждевременными родами, появились беременные после трансплантаций почки и печени.

— Также у нас здесь есть пациентки с тяжелыми гестозами (поздний токсикоз беременных. — Прим. TUT.BY), те, кто много лет лечится от бесплодия, мамы с болезнями сердечно-сосудистой системы, пороками развития, генетическими заболеваниями, — перечисляет Елена Богдан.



Итальянский аппарат для рентгена, который можно перевозить. Его очень удобно использовать при оказании помощи новорожденным.

По ее словам, в ближайшее время в Беларуси начнет работу санитарная авиация, и ее также будут использовать в помощи беременным.

— Идет поставка вертолетного модуля, специальная бригада уже сформирована, — отмечает она.

Чтобы избежать демографической ямы, в каждой семье должно быть трое детей

По словам Елены Богдан, к 2020 году в Беларуси будет 2 млн 162 тысячи женщин репродуктивного возраста, а к 2040 году их количество может сократиться до 1 млн 800 тысяч.

— Мы сегодня должны учитывать эту демографическую яму и изменение репродуктивных установок. Сегодня молодежь позже заводит семьи, у них другие ценности, и они ориентированы не на семью, а на получение образования, создание материального достатка. Девочки позже выходят замуж и позже рожают детей. Чем более развита страна, тем больше таких тенденций. В Западной Европе вообще много малорожающих стран.





Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля», из опыта работы со школьниками знает, что в их среде сегодня непопулярно мечтать иметь в будущем много детей.

— У нас девочек 11−13 лет всего 160 тысяч. Они скоро войдут в репродуктивный период, а установки у них еще хуже, чем были раньше. Сейчас среди школьников появились такие дети, которые вообще не хотят рожать детей в будущем. Чтобы наша нация самовоспроизводилась, надо чтобы почти все семьи имели троих детей, — говорит она.





По ее словам, сейчас в стране 6% многодетных семей, но в основном семьи однодетные — 63%. В качестве решения демографического вопроса она предлагает разработать программу поддержки студенческих семей, которые сейчас в Беларуси около 400.

При этом Константин Вильчук отмечает, что со временем улучшаются показатели младенческой смертности. За семь месяцев этого года в Беларуси она сократилась до 2,9 промилле. Это значит 2,9 случая на тысячу родов. В прошлом году она была 3,2 промилле — это один из самых низких показателей в Европе и самый низкий среди стран СНГ.

С другой стороны медика беспокоит состояние здоровья женщин. По его словам, 70 из 100 имеют то или иное заболевание.