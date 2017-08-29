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"Рожают даже вертикально". Как в Беларуси помогают стать мамой в самой сложной ситуации
30.08.2017 16:19 — Новости Общества | Tut.by
В РНПЦ «Мать и дитя» в Минске рожают женщины с самыми сложными ситуациями. У кого-то сахарный диабет, что раньше было противопоказанием для беременности, кто-то с пересаженной почкой или печенью. При этом 60−65% пациенток — из регионов. Недоношенных малышей, которые, например, родились весом 500 грамм на 22 неделе беременности здесь выхаживают и дают шанс на полноценную жизнь.
«40% беременным в центре делают кесарево сечение»
Константин Вильчук, директор РНПЦ «Мать и дитя», ведет нас в одну из палат центра. Здесь две беременные девушки: одна из Слуцка, вторая — из Жодино.
У одной из женщин врожденный порок сердца, в 2005 году она перенесла операцию. Сегодня пациентка беременна вторым ребенком, в 2009 году — уже родила девочку.
У ее соседки по палате — тяжелая форма сахарного диабета. Девушка болеет 20 лет. До этого несколько беременностей были неудачными. Сегодня она на 30−31 неделе беременности. Врач записывает сердцебиение ребенка и констатирует, что оно абсолютно нормальное.
Константин Вильчук отмечает, что раньше сахарный диабет вообще был противопоказанием для беременности, сегодня, благодаря развитию технологий, женщины с таким заболеванием могут иметь здоровых детей.
Попадают в РНПЦ и беременные с высокой степенью миопии (близорукости). В центре они рожают с помощью кесарева сечения, а когда готовятся к родам и после них — лежат в реанимации.
Директор центра рассказывает, что показаниями к кесарево может быть и небольшая близорукость, но при этом у пациентки могут быть сопутствующие заболевания.
По его словам, в РНПЦ 40% пациенток делают кесарево сечение, при этом по стране процент таких родоразрешений намного меньше — 29,7%.
— У нас много пациенток с экстрагенитальной патологией. Их основной метод родоразрешения — кесарево сечение. Иногда бывает, что женщина вступает в роды, и возникает ситуация, когда мы можем поменять решение и с естественного родоразрешения перейти на кесарево сечение. Это происходит, например, если страдает плод, мать не может рожать и теряет силы.
Детей весом даже 500 грамм выхаживают
Беременность считается доношенной на сроке от 37 до 42 недель. Но даже если ребенок появился на сроке 22 недель, его в центре выхаживают.
— Особый контингент наших пациентов — дети с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм до 1 кг. В стране рождается 250−260 таких детей (в год. — Прим. TUT.BY), и большую их часть выхаживают у нас, — рассказывает Константин Вильчук.
Мы стоим в операционной. Заведующий операционным блоком РНПЦ «Мать и дитя» Виталий Дорошевич рассказывает, как они спасают детей еще в утробе матери, когда она беременна двойней. Он отмечает, что порой возникают ситуации, когда один плод является донором, а второй реципиентом. В итоге страдают оба. В таком случае до 22 недели беременности женщине нужно сделать операцию.
— Эндоскопом прокалываем матку, доходим до плаценты и разделяем ее, — объясняет врач.
Такие операции в центре проводят шесть лет примерно по две в месяц. После них женщина приезжает рожать в этот же центр.
В центре помогают беременным и в случае с резус-конфликтом, когда кровь матери несовместима с группой крови малыша. После родов такие дети требуют переливания крови. Эту проблему выявляют на ранней стадии беременности, по определенным формулам рассчитывают, сколько крови нужно плоду, и вводят ее. За одну беременность максимум делают восемь таких процедур. Если этого не делать, в тяжелых случаях плод может погибнуть внутриутробно.
В центре также работают и с бесплодными парами. Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя», рассказывает, что в год они принимают по 40 тысяч пациентов. Из них бесплодие — у 60−65%. Но это не значит, что сегодня бесплодных пар стало больше, чем раньше. Просто сейчас они приходят к специалисту раньше, не ждут по пять-шесть лет.
— Наши пациенты — семейные пары, которые имеют проблемы с деторождением. Мы работаем не только с бесплодием, но и с невынашиванием беременности, гинекологическо-эндокринными проблемами, есть прием по мужским проблемам деторождения, — говорит она.
Санитарную авиацию будут использовать для помощи беременным
С 2006 года в центре практикуют вертикальные роды.
— Пациенты рожают в любой удобной позе: на боку, кому как комфортно. Персонал обучен, все доктора владеют нужной методикой, — рассказывает Вера Русецкая, заведующая родильным отделением (обсервационным) РНПЦ «Мать и дитя».
Помимо таких видов родов в центре пациентки могут абсолютно бесплатно рожать вместе с партнером. Причем не нужно платить ни за саму услугу, ни за палату.
— Она может рожать с мужем, мамой, сестрой и находиться в этой палате до выписки. Но у нас партнерские роды не совсем популярны, потому что пациентки — с тяжелыми патологиями, высокий процент кесарева сечения. При них не всегда возможно провести партнерские роды, — говорит Константин Вильчук.
Чаще всего с партнером в центре рожают иностранки. Сюда приезжают беременные из 30 стран мира. Чаще россиянки и украинки, но были пациентки и из Израиля, США, Великобритании, Литвы. В других странах такие роды в раз пять-шесть дороже, чем у нас, говорят врачи.
По словам Елены Богдан, начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения, невозможно обозначить абсолютно все показания, по которым в РНПЦ «Мать и дитя» попадают беременные. В последние годы помимо женщин с экстрагенитальными заболеваниями, тяжелыми акушерскими патологиями, сахарным диабетом и преждевременными родами, появились беременные после трансплантаций почки и печени.
— Также у нас здесь есть пациентки с тяжелыми гестозами (поздний токсикоз беременных. — Прим. TUT.BY), те, кто много лет лечится от бесплодия, мамы с болезнями сердечно-сосудистой системы, пороками развития, генетическими заболеваниями, — перечисляет Елена Богдан.
По ее словам, в ближайшее время в Беларуси начнет работу санитарная авиация, и ее также будут использовать в помощи беременным.
— Идет поставка вертолетного модуля, специальная бригада уже сформирована, — отмечает она.
Чтобы избежать демографической ямы, в каждой семье должно быть трое детей
По словам Елены Богдан, к 2020 году в Беларуси будет 2 млн 162 тысячи женщин репродуктивного возраста, а к 2040 году их количество может сократиться до 1 млн 800 тысяч.
— Мы сегодня должны учитывать эту демографическую яму и изменение репродуктивных установок. Сегодня молодежь позже заводит семьи, у них другие ценности, и они ориентированы не на семью, а на получение образования, создание материального достатка. Девочки позже выходят замуж и позже рожают детей. Чем более развита страна, тем больше таких тенденций. В Западной Европе вообще много малорожающих стран.
Вероника Сердюк, председатель центра поддержки семьи и материнства «Матуля», из опыта работы со школьниками знает, что в их среде сегодня непопулярно мечтать иметь в будущем много детей.
— У нас девочек 11−13 лет всего 160 тысяч. Они скоро войдут в репродуктивный период, а установки у них еще хуже, чем были раньше. Сейчас среди школьников появились такие дети, которые вообще не хотят рожать детей в будущем. Чтобы наша нация самовоспроизводилась, надо чтобы почти все семьи имели троих детей, — говорит она.
По ее словам, сейчас в стране 6% многодетных семей, но в основном семьи однодетные — 63%. В качестве решения демографического вопроса она предлагает разработать программу поддержки студенческих семей, которые сейчас в Беларуси около 400.
При этом Константин Вильчук отмечает, что со временем улучшаются показатели младенческой смертности. За семь месяцев этого года в Беларуси она сократилась до 2,9 промилле. Это значит 2,9 случая на тысячу родов. В прошлом году она была 3,2 промилле — это один из самых низких показателей в Европе и самый низкий среди стран СНГ.
С другой стороны медика беспокоит состояние здоровья женщин. По его словам, 70 из 100 имеют то или иное заболевание.
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В РНПЦ "Мать и дитя" в Минске рожают женщины с самыми сложными ситуациями. У кого-то сахарный диабет, что раньше вообще было противопоказанием для беременности,...
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