На Гродненщине в двух зонах отдыха ограничили купание детей

Детям санитарные врачи не рекомендуют в реке Неман в районе Центрального пляжа в областном центре, а также в озере Кань-Белое Гродненского района. Лабораторные исследования проб воды вызвали у врачей-гигиенистов опасения. Дальнейшая судьба купален станет известна после повторных анализов, сообщает «Гродненская правда».



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Санитарные врачи не рекомендуют входить в воду, если ее температура ниже 23 градусов. Обычно на официальных пляжах температура воды указывается на информационных табличках.

Как рассказали в областной организации ОСВОД, отдыхающих на пляжах стало меньше. Тем не менее все еще находятся желающие окунуться в воду. На спасательных станциях и постах ведется круглогодичное наблюдение. С учетом погодных условий в самых посещаемых зонах отдыха дежурство работников ОСВОДа в летнем режиме может быть продлено на сентябрь.