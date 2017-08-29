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"Договорился делить взятки". В Могилеве продолжается суд над таможенниками

30.08.2017 18:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Пятерых сотрудников таможни в Могилеве судят по обвинению во взяточничестве. По версии обвинения, бывший начальник отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Сергей Карпушенко в начале 2016 года договорился со своими подчиненными получать взятки и делить их между собой. Всего в деле фигурируют 11 человек.


Могилевских таможенников обвиняют во взяточничестве и хищении путем превышения служебных полномочий. Из материалов по обвинения Карпушенко следует, что взятки сотрудникам отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями давали предприниматели за то, чтобы их машины с грузом, в том числе с овощами и фруктами из ЕС, которые ехали Россию, не останавливали и не проверяли.

В обвинении, предъявленном Карпушенко, фигурируют семь эпизодов получения взяток общим размером более 6,7 тыс. долларов и 150 тыс. российских рублей.

Карпушенко свою вину ни по одному из фактов не признал и категорически отвергает обвинения во взяточничестве.

Ранее старшие инспекторы отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Денис Данилович, Сергей Бекешко и Сергей Бежелев признали вину в получении взятки и хищении, раскаялись, обязались содействовать следствию и возместить нанесенный ущерб. Данилович, однако, не согласен с вменяемым ему размером нанесенного ущерба.

Обвиняемый Юрий Сидоренко подал ходатайства, которые суд приобщил к делу. В них Сидоренко указывает на то, что товарно-транспортные накладные на задержанный и изъятый груз, которые легли в основу обвинения и установления нанесенного ущерба, были поддельными. Это означает, что они юридически ничтожны, поэтому уголовное преследование следует прекратить.

Ходатайство обвиняемого Ширинова об изменении меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест или подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья суд отклонил.

Все пятеро сотрудников таможни и еще трое обвиняемых находятся под стражей. Под подпиской о невыезде — Людмила Майорова, Татьяна Илюшина, Игорь Гомон.

 
Теги: Могилев
 
 
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В обвинении, предъявленном бывшему начальнику отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Сергею Карпушенко, фигурируют...

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