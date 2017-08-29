МТЗ рассказал, как создавалась огромная надпись возле Национального аэропорта

Фото предоставлено МТЗ

30 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Тракторы МТЗ вспахали на поле возле Национального аэропорта Минск надпись "Беларусь - страна мечты" и фрагмент белорусского орнамента, который присутствует на национальном флаге. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили на Минском тракторном заводе.

Общая площадь рисунка - 410х460 м. Ее видно из взлетающих и идущих на посадку самолетов. Над высокоточным проектом на протяжении двух недель работал самый мощный трактор BELARUS-4522 (460 л.с.), а также BELARUS-82 и BELARUS-320.

"Была проведена большая работа. На холмистой местности точность вспашки контролировалась при помощи системы GPS-навигации и съемки квадрокоптером. Название страны обозначено латиницей - BELARUS, как и модели наших тракторов. Этот огромный рисунок призван стать своеобразной визитной карточкой нашей страны и предназначен в том числе для демонстрации возможностей белорусских тракторов разной мощности. Наша техника эффективна как при работе на мелкоконтурных полях, так и на большой площади", - пояснили на предприятии.

В настоящее время Минский тракторный завод ведет активную деятельность на рынках более чем 60 государств. Завод разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы и запчасти к ним, организует на лицензионной основе их производство за рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставленных машин, проводит обучение по эксплуатации и техобслуживанию выпускаемой техники. Заказчикам предлагаются свыше 100 моделей тракторов в более чем 200 сборочных вариантах для любых климатических и эксплуатационных условий. Каждый десятый трактор в мире - из Беларуси, утверждают на МТЗ.

Завод активно развивает промышленный туризм. C начала текущего года его посетили около 2 тыс. туристов, большинство из которых иностранцы.-0-