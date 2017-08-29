К концу сентября закончится реконструкция сквера за «Ригой», проект которой был скорректирован по просьбам местных жителей. Что уже появилось в этой зеленой зоне и как она сейчас выглядит, пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной начали пилить деревья. Местные жители узнали, что сквер планируют модернизировать: кроме новых дорожек и лавочек в нем хотели поставить спортивные и детские площадки, а также площадку для проведения торжественных мероприятий и сезонной торговли. Люди тут же стали собирать подписи против такой реконструкции. Было проведено несколько встреч с местной властью, и в июне стороны пришли к компромиссу . В итоге проект был частично скорректирован: из него исключили площадки для бадминтона и волейбола, настольного тенниса, торжественных мероприятий, решили в одной из зон установить оборудование для занятий воркаутом.

Заходим в сквер со стороны универсама «Рига». Тут вымощены дорожки, но центром притяжения стала площадка с новыми уличными тренажерами, расположенная ближе к улице Некрасова. Здесь много детей, в основном школьного возраста.



Фото с сайта minsknews.by

Перемещаемся в другую часть сквера. По обустроенным аллеям гуляют родители с детьми и бабушки с внуками.

— Раньше здесь проблематично было перемещаться, поскольку грунтовые тропинки не располагали к активным действиям. Сейчас стало удобно, — комментирует мама двух детей-близнецов, которые осваивают велодорожку. — Подготовлена площадка для детей, но она еще не оборудована. Прежде в этом месте стояли лишь старые качели. Думаю, со временем, когда установят скамейки и все работы завершат, здесь будет хорошо.



Фото с сайта minsknews.by

А вот за оградой и место для выгула собак. Площадка не пустует.

— Да, по утрам здесь вообще оживленно, — говорят Андрей и Катя, с которыми завязываем разговор. — Нам произошедшие перемены нравятся. Мы как раз вспомнили, что раньше ходили домой по противоположной стороне улицы Восточной, где есть тротуар. А теперь гораздо удобнее прогуляться по зеленой зоне, где появились нормальные дорожки.



Фото с сайта minsknews.by

Зеленая зона заканчивается у стоянки возле гимназии. Здесь сделана новая лестница и оборудован пандус для съезда.

Помимо обустроенных дорожек, появится освещение там, где его не было. Его включат после сдачи всего объекта в эксплуатацию. Пока не хватает лишь скамеек, еще не оборудованы несколько площадок.



Фото с сайта minsknews.by

— Основной объем работ уже выполнен. Осталось завершить устройство одной из лестниц, полностью укомплектовать детские и спортивные площадки, — уточняет первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская. — До 4 сентября проходит тендер на закупку оборудования для занятий воркаутом, после чего тренажеры в течение месяца установят. Скоро появятся малые архитектурные формы, будет сделано дорожное ограждение вдоль проезжей части улицы Восточной — от Некрасова в сторону Лукьяновича. Полностью ввести в строй сквер планируется 29 сентября.

— Некоторые жители высказывались по поводу целесообразности размещения площадки для выгула собак. Она еще не полностью готова, но мы видим, что ею уже пользуются. Значит, наши планы были верными, — продолжает Санковская. — Единственный вопрос, появившийся сейчас в связи с реконструкцией сквера, — это демонтаж существующих парковок на зеленой зоне напротив дома № 30 на улице Восточной. В свое время их оборудовали по просьбе и за средства жителей. По проекту предполагалось сохранить эти парковочные места, но такое решение не утвердила «Белгосэкспертиза», поскольку по современным нормам стоянки на озелененной территории запрещены. На месте демонтированных парковок сделают турникеты, чтобы машины не заезжали в эту зону.