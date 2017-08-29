В Беларуси растет спрос на генетические тесты

По словам директора института генетики и цитологии АНА Беларуси Валентины Лемеш, в Беларуси генетическое тестирование имеет большой постоянно растущий спрос.

Об этом она сообщила 30 августа на пресс-конференции в Минске.

Лемеш отметила, что медицинская генетика в Беларуси очень развита и востребована, специалистами на сегодняшний день проведено свыше 100 тысяч генетических анализов, и «спрос на них постоянно растет».

В институте проводится и генетическое тестирование спортсменов, которое также пользуется спросом. Так за время работы генетические тесты прошли свыше полутысячи спортсменов из 30 национальных сборных команд. Такие тесты помогают выявить спортивную успешность, спринтерские и стайерские способности.

«Нами разрабатываются программы по так называемой экспрессии генов, что очень важно для индивидуального подхода к спортсменам. Надо знать, когда каждый из них выходит на пик формы и когда наступает спад», – рассказала Лемеш.

Белорусские ученые планируют проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость среди сотрудников МЧС, летчиков, представителей силовых структур, спецназа. Данный проект будет реализовываться, в случае его утверждения, в январе 2018 года.