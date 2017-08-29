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Дело о скандале в витебской аптеке поступило в суд
30.08.2017 18:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг — Sputnik. Жительница Витебска, устроившая скандал в городской аптеке, ответит за свои действия в судебном порядке, сообщили Sputnik в среду в Витебском областном суде.
© Sputnik Владимир Федоренко
Инцидент, о котором идет речь, произошел в середине августа
"В суд Первомайского района Витебска поступили дела об административных правонарушениях в отношении 35-летней жительницы Витебска", — рассказала помощник председателя суда Наталья Платоненко.
Она отметила, что витебчанка обвиняется в совершении правонарушений, за которые предусмотрена ответственность по ст. 9,3 и 17,1 Административного кодекса Беларуси. Судебные слушания по этому делу начнутся 1 сентября.
Максимальное наказание по вышеуказанным статьям — штрафы до 460 и 690 рублей.
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Слушания в суде по поводу словесной перепалки в аптеке начнутся 1 сентября.
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