КГК: Детям в школьной столовой не докладывают мясо. И не только

Школьное питание вызывает немало нареканий у родителей учащихся, в первую очередь из-за его качества и стоимости. В идеале оно должно быть вкусным, сбалансированным, укрепляющим здоровье детей и недорогим. В этом заинтересовано и государство — на школьное питание выделяются немалые бюджетные деньги (ежегодно — около 130 млн рублей). Каков эффект от этой меры социальной поддержки семей с детьми и какие меры нужно предпринять, чтобы школьное питание отвечало своему предназначению, обсуждали 30 августа на заседании коллегии Комитета государственного контроля Беларуси.



Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

Питанием в учреждениях среднего образования обеспечен почти 1 млн учащихся. Около 0,5 млн школьников (ученики I-IV классов, учащиеся сельских школ, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и др.) питание предоставляется за счет бюджета, остальным его оплачивают родители.

«Бюджетные средства нужно расходовать рачительно в любой сфере, и школьное питание не исключение. Каждая бюджетная копейка должна быть на счету, чтобы потом не приходилось краснеть, а то и отвечать по всей строгости закона», — заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов. Результаты проверок позволяют сделать вывод о том, что местными органами управления, Министерством образования не приняты действенные меры по созданию надлежащей организации питания обучающихся. Органы и учреждения госсаннадзора должным образом не выполняют свои функции по контролю за организацией питания, работой столовых и качеством приготовления пищи.

Всего Комитетом госконтроля проверено 18 юридических лиц и отделов (управлений) образования, спорта и туризма рай- и горисполкомов, организующих питание школьников. В 14 из них установлены нарушения санитарных правил и норм, а также выпуск либо реализация некачественной продукции, в 11 — нарушения правил торговли и общественного питания. За допущенные нарушения более 160 должностных лиц привлечено к административной ответственности, к юрлицам применены административные штрафы, взысканы в бюджет деньги, использованные не по целевому назначению.

Детям в школьной столовой не докладывают мясо. И не только…

Леонид Анфимов высказал свое возмущение тем, что повсеместно не выполняются нормы питания школьников. «О какой сбалансированности питания можно говорить, если калорийность суточного рациона, например, в СШ № 21 Могилева оказалась ниже установленной на 30−40%?» — задал он риторический вопрос.

Начальник управления контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Елена Масурновская добавила, что примерное двухнедельное меню даже на этапе планирования не обеспечивало выполнение натуральных норм питания. И привела поражающие воображение факты. Так, в меню комбината школьного питания (КШП) Фрунзенского района Минска среднедневной расход рыбы составлял 30% от нормы, фруктов — 40%, сока — 30%, сметаны — 45%, а по макаронным изделиям, крупам, бобовым он был в 1,5 раза выше. В меню КШП Партизанского района отставание в нормах питания на 30−60% было выявлено по 25 наименованиям из 33, зато по колбасным изделиям налицо было превышение на 14%.

К слову, питание школьников организовано ближе к натуральным нормам там, где этим занимаются отделы образования, а не комбинаты школьного питания. Проверка выявила факты использования просроченных продуктов. В буфете столовой минской школы на момент проверки школьникам предлагалось 11 наименований кулинарной продукции (салаты, бутерброды, желе) с истекшим сроком годности. При проверке в Витебске выявлена реализация школьникам почти 700 кг пирожных, изготовленных из просроченного сырья. В столовой столичной гимназии контролеры обнаружили 27 порций замороженной рисовой каши с истекшим сроком годности (для кого и для чего ее хранили в морозильнике?). На пищеблоке средней школы в Борисове хранились продукты (мясо, птица, дрожжи) с истекшими сроками годности от 8 дней до 3 месяцев.

Контролеры повсеместно выявляли несоответствие приготовленных блюд технологической документации, недовложение продуктов при приготовлении пищи для школьников. Например, в одной из минских гимназий детей кормили пловом, в котором недовложение мяса составляло… 75%. Такой вот плов — сплошной рис. Не исключено, что кто-то «сэкономленное» мясо использовал дома для приготовления классического плова.

Нередки случаи припрятывания продуктов. Так, в столовой одной из школ Минска на момент проверки в моечном помещении было обнаружено 2,5 кг свиной лопаточной части и 3 кг свиного фарша. И такие примеры, увы, не единичны.

«У кого воруем? У собственных детей-школьников! Просто в голове не укладывается», — сказал глава КГК.

О личном, наличном и безналичном

Еще одна проблема школьных столовых и буфетов — прием наличных денег за питание от родителей. Как правило, школьники передают деньги учителям (те вынуждены выполнять эту несвойственную для них функцию по сбору и учету денег), учителя передают деньги работникам столовых — без получения чека. Причем, в большинстве школьных столовых и буфетов деньги за питание принимаются без кассового оборудования и платежных терминалов. Это способствует совершению различных правонарушений, уверены в КГК.

Так, в день наблюдения контролерами за приемом денежных средств в одной из минских гимназий выручка оказалась на 70% больше, чем в предыдущий день. Ситуация повторилась и на завтра. Как думаете, если бы не пришли контролеры, где бы осели эти 70% выручки?!

Отсутствие во многих буфетах и столовых школ кассовых аппаратов и платежных терминалов вызывает справедливые нарекания родителей школьников. На это обратили внимание и госконтролеры в ходе проверочных мероприятий.

Вопрос урегулирован пока только в Минске — с нового учебного года здесь осуществляется переход на безналичные расчеты (10% — посредством «Карты учащегося», 90% — через ЕРИП). Будем распространять этот опыт на всю страну, отметил министр образования Игорь Карпенко.

Соотношение «цена-качество»: есть резервы

Вывод госконтролеров после проведения проверок однозначный — в процессе организации питания учащихся имеются резервы для удешевления питания, а также повышения его качества.

Корень проблемы — отсутствие единого подхода к организации питания учащихся. Так, в 60% учреждений школьников обеспечивали питанием отделы (управления) образования, спорта и туризма рай- и горисполкомов, в 25% — специализированные комбинаты школьного питания, в 15% — организации потребкооперации и другие юрлица. В каждом регионе используется своя схема работы. И никто не был бы против такой самостоятельности в выборе форм и методов, если бы не обнаруживались системные сбои. А это уже удар и по цене, и по качеству школьного питания.

Вопрос о том, кому кормить детей в школах, нуждается в дополнительной проработке. Цель — не подстричь всех под одну гребенку, а определить перспективного игрока на будущее.

Нет единых подходов и к порядку формирования цен на продукцию общественного питания. Например, в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях уровень торговых надбавок на сырье не был ограничен — наценки школьного общепита применялись к свободно сформированным розничным ценам. Это позволяло организациям, специализирующимся на оказании услуг общественного питания в учреждениях общего среднего образования, применять на продукцию свободное ценообразование. К слову, только в ходе проверки на местах были приняты специальные решения, ограничивающие торговые надбавки.

А в Минске даже в условиях ограничения торговых надбавок и наценок завышались розничные цены на готовые изделия. Нарушения установленного Мингорисполкомом порядка формирования цен было допущено проверенными Госконтролем комбинатами школьного питания Фрунзенского, Заводского и Партизанского районов. Торговая надбавка здесь применялась не к отпускной цене организации-производителя или импортера, а к цене посредника, применившего свою оптовую надбавку. Как следствие, примененные торговые надбавки на сырье — и это без учета оптовой надбавки — превышали максимально допустимый уровень (15%), а в отдельных случаях доходили почти до 200%. Такая ситуация и в других КШП, считают в Комитете госконтроля.

Только один пример, но очень показательный. На комбинат школьного питания было поставлено 300 кг изюма по Br6,49 за кг (при цене импортера Br2,50). КШП Фрунзенского района определил розничную цену в размере Br7,46. В итоге общий размер оптовой и торговой надбавок к цене импортера составили 198,3% вместо максимально возможного в 15%. Понятно, что при таком раскладе формируется заоблачная цена на продукцию собственного производства.

Такой подход к ценообразованию приводит к тому, что за «вольницу» приходится платить бюджету и родителям школьников. Леонид Анфимов особо акцентировал внимание на том, что организации, осуществляющие питание учащихся, освобождены от уплаты коммунальных услуг, платы за аренду помещений. Применение драконовских наценок к своим услугам позволяет некоторым руководителям этих предприятий получать зарплату до 3 тыс. рублей в месяц.

Без процедуры госзакупок не обойтись?

Много вопросов у госконтролеров к проведению закупок. Здесь тоже применяются разные подходы.

Для управлений и отделов образования процедуры госзакупок обязательны. А для КШП — нет. Как пояснили специалисты, в законодательстве для государственных (с долей государства) юрлиц, занятых питанием школьников, не оговорена обязанность проведения процедур закупок сырья и продуктов при их осуществлении за счет собственных средств. Вместе с тем питание учащихся, в котором позже используется закупленное сырье, на 40−50% оплачивается за счет бюджета. Тогда почему не применяется механизм госзакупок?

Впрочем, КГК установил грубейшие нарушения и при осуществлении государственных закупок, которые привели к приобретению сырья у посредников по завышенным ценам. Так, без проведения процедуры закупки в апреле-мае 2016 года отделом образования Могилевского райисполкома закуплены огурцы и томаты, цены на которые были практически вдвое выше, чем у производителей.

Выявлены факты необоснованного перерасхода средств бюджета. Например, победитель электронного аукциона в 2016 году на поставку пшеничной муки отделу образования Могилевского райисполкома ООО «Белвнешрыбторг» с ценой поставки Br0,61 за 1 кг фактически поставляло муку по цене, вдвое превышающей аукционную. Это повлекло необоснованные расходы бюджета. Этим же отделом у Могилевского райпо приобретены сыры, цены на которые были дороже на 9−53%, чем на поставляемые отделу сыры ОАО «Бабушкина крынка».

Участники заседания коллегии считают, что механизм госзакупок целесообразно ввести при организации школьного питания для всех, кто этим занимается.

И в целом, по мнению Игоря Карпенко, необходимо провести ревизию нормативной правовой базы в отношении организации школьного питания. Он также заверил, что по всем фактам, выявленным Комитетом госконтроля, виновные будут привлечены к ответственности. «Будем впредь жестко контролировать этот вопрос, мириться с таким положением дел нельзя», — подчеркнул министр.

Результаты проверки Комитета госконтроля будут направлены в Генпрокуратуру, а предложения КГК по улучшению ситуации в организации школьного питания — в Совет Министров и местные органы власти.