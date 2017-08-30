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Подготовка к отопительному сезону в Гомельской области завершится к 1 сентября
31.08.2017 06:40 — Новости Общества | Tut.by
Все предприятия и организации Гомельщины независимо от ведомственной подчиненности получат паспорта готовности к 1 сентября. Об этом сообщил гендиректор ЖКХ Дмитрий Згурский на заседании сессии Гомельского областного Совета депутатов.
— Процесс подготовки к отопительному сезону проходит в области в плановом режиме и без существенных проблем, это позволит завершить работы в установленные сроки, — сказал Дмитрий Згурский.
К началу отопительного сезона в Гомельской области проведена модернизация пяти коммунальных котельных с установкой котлов, работающих на местных видах топлива. Планом работ также предусматривалась замена 114 км коммунальных тепловых сетей. Повышенное внимание уделено подготовке объектов социальной сферы.
В целом в системе ЖКХ работа по подготовке к отопительному сезону шла более чем по 50 направлениям, в их числе жилой фонд, водоснабжение, приборы группового учета расхода тепловой энергии. На подготовительные предзимние работы выделено около 60 млн рублей.
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Всего на подготовительные предзимние работы выделено около 60 млн рублей.
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