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В Гомеле за взятки преподаватель вуза осужден на пять лет колонии усиленного режима
31.08.2017 06:39 — Новости Общества | Tut.by
Старший преподаватель одного из гомельских вузов брал у студентов взятки за содействие в успешной сдаче учебных дисциплин с 2014 по 2017 год. В уголовном деле зафиксировано, что взятки были получены от 50 лиц преимущественно в долларах, пишет «
Самая маленькая составляла 10 долларов, самая крупная — 150 долларов. В трех эпизодах один представитель собирал деньги со всей группы и отдавал преподавателю, в остальных — деньги отдавались студентами преподавателю лично.
— На судебном процессе обвиняемый не только не признал свою вину, но и пытался все произошедшее представить как оговор, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Елена Коноваленко.
Тем не менее, суд Центрального района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с осуществлением юридически значимых действий, сроком на пять лет.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Самая маленькая составляла 10 долларов, самая крупная - 150 долларов.
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