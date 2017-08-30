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В Гомеле за взятки преподаватель вуза осужден на пять лет колонии усиленного режима

31.08.2017 06:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Старший преподаватель одного из гомельских вузов брал у студентов взятки за содействие в успешной сдаче учебных дисциплин с 2014 по 2017 год. В уголовном деле зафиксировано, что взятки были получены от 50 лиц преимущественно в долларах, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Самая маленькая составляла 10 долларов, самая крупная — 150 долларов. В трех эпизодах один представитель собирал деньги со всей группы и отдавал преподавателю, в остальных — деньги отдавались студентами преподавателю лично.

— На судебном процессе обвиняемый не только не признал свою вину, но и пытался все произошедшее представить как оговор, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Елена Коноваленко.

Тем не менее, суд Центрального района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься преподавательской деятельностью, связанной с осуществлением юридически значимых действий, сроком на пять лет.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель
 
 
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Самая маленькая составляла 10 долларов, самая крупная - 150 долларов.

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