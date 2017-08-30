Мэр Витебска: Сделать все возможное и невозможное, чтобы достроить детсад в Билево

Необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы в ближайшие месяцы достроить детский сад в Билево . Такое требование выдвинул мэр Витебска Виктор Николайкин на заседании в горисполкоме.

Глава города также поручил в этом году провести все подготовительные работы для того, чтобы в 2018-м приступить к строительству третьего садика в этом микрорайоне. Кроме того, мэр поставил задачу в текущем году начать возведение в Билево и второй школы: до конца 2017-го необходимо завершить нулевой цикл.

На заседании горисполкома рассмотрели вопросы готовности учреждений образования к началу учебного года. Начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Игорь Кирютенко сообщил, что акты приемки всех школ и детсадов подписали уже к 10 августа.

Виктор Николайкин интересовался, как подготовлена СШ № 16. Руководитель города категорически против ее закрытия: школа находится в микрорайоне Лучеса, который будет застраиваться.

TUT.BY. Вторую школу в Билево строят с 2012 года. Детский садик на 200 мест здесь начали возводить в 2014 году.