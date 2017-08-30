Доброе утро!

Пока вы спали вчера были на работе, на Западе Беларуси внезапно появилось новое государство — Вейшнория. В Twitter появился аккаунт «Министерства иностранных дел Вейшнории», страна обзавелась кириллическим интернет-сайтом вейшнорыя.бел и объявила о выдаче паспортов гражданам, страничкой в Wikipedia, а позже — и собственной валютой. Весело, в общем, день прошел.





ВАЖНОЕ

Вчера Александру Лукашенко исполнилось 63 года. Обычно пышных празднеств президент не устраивает и проводит этот день « в рабочем режиме ». Российский коллега Владимир Путин «тепло поздравил» Александра Григорьевича с днем рождения и по телефону, и телеграммой, а мы собрали год президента в фотографиях с самых интересных нерабочих встреч с неофициальными лицами.





Помните, наша средняя зарплата в июле выросла? А мы пока посмотрели, как заработки белорусов отличаются по районам . И заодно узнали, что каждый второй белорус располагает суммой до 400 рублей в месяц.

И напоследок — невеселые новости спорта: минское «Динамо» потерпело четвертое подряд поражение в КХЛ — на сей раз братиславскому «Словану». Сейчас наш клуб занимает последнее место в Западной конференции.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Витебске начался суд по делу о гибели ребенка после домашних родов. Обвиняемая — 31-летняя Ольга — настаивала на том, чтобы дело рассматривали в открытом режиме: «Здесь затронуты только мои интересы, мне скрывать нечего», — однако судья объявил процесс закрытым. Но мы все равно будем следить.





А завтра, как нам стало известно, суд (снова же в Витебске!) рассмотрит дело в отношении женщины, которая стала героиней резонансного скандала в одной из аптек города . Тоже будем держать вас в курсе развития событий.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас — чудесное интервью с нашим известным бизнесменом Сергеем Левиным : «Вот говорят: мы сделаем ИТ-страну. А я говорю: начните с азов, начните платить нормальную зарплату учителям, не мешайте учить детей. Займитесь образованием и медициной, остальное само придет, и айтишники сюда переедут. Это же творчество — а творчество из-под палки не создашь. Только свобода. Но где там».

Помните, Беларусь на детском «Евровидении» в Тбилиси представит Хелена Мерааи? Мы пообщались с девочкой о ее сирийском папе, любви к Быкову, отношении одноклассников к ее успеху, а также о том, почему она решила не исполнять конкурсную песню «Я самая» на белорусском языке.

Побывали в гостях на хуторе, который стоит в полутора километрах от БелАЭС. Там живут пенсионеры Владимир и Юзефа — без света и удобств, сохраняя традиционный уклад жизни, вставая с рассветом, ложась на закате и не интересуясь ни прогрессом, ни «мирным атомом».





А вот здесь рассказываем, как зубной техник Андрей, которого все зовут Сябар, стал меценатом и построил «Хиппи Хаус» у Днепра . Теперь выступать сюда приезжают и молодые коллективы, и известные белорусские рок-группы, и барды. А дачный поселок под Оршей благодаря Сябру стал местом, где побывать мечтают многие, кто ценит и играет непопсовую музыку.

Расспросили о здоровых привычках министра юстиции Олега Слижевского: говорит, «не употребляю сахар и почти не ем мучное. Не скажу, что тяжело, как-то живу без выпечки. Люблю овощные салаты. Ем много мяса». А еще министр катается на велосипеде. Берите пример!

Все новости среды, 30 августа

Кстати, во многих школах линейки уже сегодня. А вы собрали своих школьников к новому учетному году? МАРТ подсчитал, что для того, чтобы подготовить ребенка к 1 сентября, необходимо порядка 150−500 рублей. Кому-то даже не хватает зарплаты — и родители берут кредит на подготовку к учебе. А мы посмотрели на этот вопрос с другой стороны и поговорили с мамами, для которых сборы ко Дню знаний не стали большой и дорогой проблемой . И да — ищите легкие пути, трудности найдут вас сами!

Ваша редакция

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