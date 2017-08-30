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Открывший магазины в Беларуси испанец стал самым богатым на планете

31.08.2017 08:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Соучредитель испанского розничного холдинга Inditex, 81-летний испанец Амансио Ортега стал самым богатым человеком на планете по версии Forbes.

Открывший магазины в Беларуси испанец стал самым богатым на планете
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ортега потеснил основателя софтверного гиганта Microsoft Билла Гейтса на вторую строчку, став богаче его на 200 миллионов долларов.

Продвижение испанца на первую строчку топа богатейших людей планеты обусловлено не только тем, что он заработал за последний месяц чуть более миллиарда долларов, но и тем, что Гейтс немного сдал свои позиции, пожертвовав около пяти миллиардов на благотворительность.

Ортега не первый раз становится самым богатым человеком в мире, впервые он возглавил топ богачей в 2015 году, однако менее чем через сутки уступил это звание Гейтсу. Вернулся на верх топа он через год, однако вновь уступил позицию основателю Microsoft.

Inditex — один из крупнейших в мире розничных гигантов, включающий в себя бренды Zara, Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti и другие. В начале августа в Минске открылись магазины трех брендов этой сети.

 
Теги: Минск
 
 
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Ортеге, уже не первый раз становившемуся богатейшим землянином, вновь удалось потеснить главу Microsoft с лидирующих позиций.

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