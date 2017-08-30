Отравленный класс: как быть, если ребенок стал жертвой школьной травли

Британская выпускница Шэннон Парцифер не пошла на школьный выпускной из-за нападок одноклассников. Когда ее мать выложила снимок дочери в платье в соцсети, чтобы девушка хотя бы виртуально поприсутствовала на празднике, история школьной травли попалась на глаза байкерам. В итоге выпускной девушка встретила в их компании: байкеры помогли устроить для нее праздник вдали от агрессии одноклассников. На импровизированный праздник пришло больше ста родственников и друзей девушки, а сама она даже сумела прокатиться на настоящем байке.



© Фото: Татьяна Прудинник Поиграть с гадюкой: почему детей не пугает опасность

Но байкеры спасают от моббинга (от англ. mob — толпа) не каждую выпускницу. Собеседница Sputnik Анастасия через годы после окончания школы вспоминает учебу в средней школе. Перейдя в новый класс, девушка столкнулась с неприятием такой силы, что за нее пришлось вступиться учителю физкультуры.

"В школе меня "зажимали" ребята, в какой-то момент физрук неверно расценил действия одного из моих одноклассников и разбил ему нос. Но дальше спортзала эта история не пошла. Девочки же были разделены на группки — гламурные и оторвы. Первые не обсуждали ничего, кроме вещей и мальчиков, а вторые курили, пили, гуляли. Я совсем выбивалась из этих компаний. Теперь на одной из встреч выпускников многие извинялись за прежнее поведение", — рассказала Анастасия.

О буллинге и моббинге, проще — травле, в школе корреспондент Sputnik побеседовала с психологом Анной Ромашко, работающей в одной из минских гимназий.

Травля — заслуга взрослых

- Может ли ребенок, который подвергся нападкам, самостоятельно обратиться к учителю с жалобой или учителям приходится выявлять такие случаи самостоятельно? И как в таком случае учителю распознать травлю в классе?

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- Распознать порой очень сложно, так как зачастую травля носит скрытый характер. Учителю нужно быть достаточно хорошо информированным об этой проблеме, правильно реагировать и понимать, что причина травли не в особенностях ребенка, на которого нападают, и не в агрессивности одного или нескольких детей, а в характере отношений между детьми в коллективе.

Риск оказаться жертвой травли увеличивается для тех детей, которые тревожны, не уверены в себе, и тех, у кого нет друзей в коллективе.

Травля может начаться практически на пустом месте. Абсолютно любая характеристика человека может стать причиной травли. И это желание найти повод и излить свой гнев на

невинного, отличного от толпы, часто является заслугой взрослых, не научивших детей справляться со своими эмоциями и терпимо относиться к другим.

Учителю нужно быть внимательным к таким проявлениям поведения учащихся: окрики, общение на повешенных тонах, высмеивание, социальная изоляция, игнорирование, распространение разнообразных слухов и сплетен, клевета, унижение, обесценивание поступков и достижений, несправедливые обвинения, критика, выражающаяся как вербально, так и невербально, утаивание необходимой информации.

Ведь оправдать свои неудачи за счет кого-то, привлекая внимание к чужим недостаткам, является самым легким способом на пути достижения цели.

Но ребенок и сам может обратиться за помощью к педагогу. Все зависит от степени доверия между ними. Чаще с жалобами самостоятельно обращаются учащиеся начальной школы. Подростки, в большинстве случаев склонны считать себя ответственным за проявления травли. Чувство вины, заставляет ребенка замыкаться и на вопросы бурчать под нос: "Все нормально".

- Как вести себя родителю, чей ребенок подвергся травле? И что делать родителю, ребенок которого стал агрессором?

- Родители часто в таких ситуациях начинают бояться, что они неправильно воспитывают ребенка, что им как-то надо воздействовать на него, чтобы "стал адекватнее", но это напрасные ожидания. Важно создавать для ребенка пространство вне школы, где он будет чувствовать себя принятым, нужным, успешным. Очень помогают группы поддержки, хобби, увлечения. Если родители выявляют серьезную травлю — конечно, нужно, не откладывая, идти к классному руководителю, педагогу-психологу, администрации учебного заведения. Важно принять меры для защиты ребенка от дальнейшей травли и четко обозначить свою позицию в отношении происходящего: "Это не допустимо!".

Ситуация травли очень травматична для всех ее участников. Иногда удается помочь, работая только с ребенком-жертвой или ребенком, который выступает в роли агрессора, но очень редко. Работая только с ребенком-жертвой можно помочь ему справиться с конкретной ситуацией, но нельзя исключить повторения или продолжения травли в том или ином виде. В подавляющем большинстве случаев требуется контакт и работа со всеми участниками и свидетелями травли. В некоторых случаях бывает невозможно помочь в условиях конкретного класса, и тогда приходится рекомендовать родителям перевести ребенка-жертву травли в другой класс или другое учебное заведение.

- Если школьник был объектом насмешек в школе, как это отразится на его будущей жизни и возможно ли, что бы такой факт прошел бесследно с выпускным вечером?

- Насилие, проявляющееся прямо или косвенно, всегда травматично. В зависимости от психической устойчивости и наличия поддержки со стороны семьи и значимых взрослых дети выходят из ситуации травли с меньшими или большими потерями, формируется отношение к себе и людям в будущем. Подросток может получить конструктивный опыт, если взрослые занимают твердую позицию неприятия любых видов издевательств, если не только декларируют, но и сами следуют четким правилам поведения, конфликты

внимательно обсуждаются, разъясняются, не поощряется нездоровая конкуренция между учениками, взращивается терпимость по отношению к различиям между людьми.

Не сам виноват

Собеседница Sputnik Анастасия из опыта школьного моббинга сделала один вывод — ее дети никогда не услышат от нее "сами виноваты".

"То, что вспоминается, чаще всего вызывает улыбку с высоты лет. Своих детей могу научить, как себя вести, на опыте. Разумеется, в подростковом возрасте люди сталкиваются с проблемой становления личности, и взрослым нельзя от этих проблем отмахиваться. Нужно быть рядом с детьми, чтобы они могли почувствовать, что есть родительские плечи и отец и мать в любой ситуации будут за своего ребенка и не предадут его "ты сам виноват", — резюмировала собеседница агентства.