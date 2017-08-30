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Учебно-спортивные учреждения Бреста проведут 2 сентября День открытых дверей

31.08.2017 09:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте 2 сентября состоится День открытых дверей учебно-спортивных учреждений города, сообщила заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

Импровизированный спортивный городок разместится в парке культуры и отдыха. С 11 до 13 часов посетители праздника смогут познакомиться с 47 видами спорта, которые развиваются в областном центре. Свои площадки оборудуют и государственные, и частные учреждения. Их посетители смогут детально разузнать о предлагаемых секциях и записаться для занятий в них. Специалисты организуют показательные выступления и мастер-классы. Желающие и сами смогут попробовать свои силы, например, в фехтовании, стрельбе из лука, конном спорте, скалолазании, единоборствах, игровых видах спорта.

«Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни. Таким образом мы хотим рассказать горожанам обо всех видах спорта, которые культивируются в Бресте, а также облегчить родителям выбор секции для ребенка. Например, в прошлом году после Дня открытых дверей у нас заметно возрос интерес к фехтованию. Аналогичную ситуацию наблюдаем в женском футболе», — рассказала Олеся Округ. Она обратила внимание, что занятия в спортивных школах города проводятся бесплатно.

В таком масштабе День открытых дверей в Бресте пройдет во второй раз. Ожидается, что его гостями станут более 2 тыс. человек. В городе над Бугом насчитывается 19 учебно-спортивных учреждений, в которых занимаются около 7,6 тыс. юных брестчан.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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С 11 до 13 часов посетители праздника смогут познакомиться с 47 видами спорта, которые развиваются в областном центре.

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