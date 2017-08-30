Проект «Третье дыхание» действует на базе отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста территориального центра социального обслуживания населения Новогрудского района, рассказывает «Гродненская правда».





— Пожилых людей можно понять. Психологически непросто день изо дня находиться в одиночестве, наблюдать из окна привычные пейзажи, включать телевизор по определенным часам, зная, во сколько начинается та или иная передача, — говорит инициатор проекта, заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Наталья Дикевич. — Вот мы и задумались, чем помочь людям в такой ситуации? Решение нашли в проекте «Третье дыхание», который помогает пожилым людям быть в гуще событий, вовлекая их в общественную жизнь. Ежемесячно мы набираем группы из восьми человек, располагаем их в живописном местечке Лавришево в доме самостоятельного совместного проживания и стараемся всесторонне занять.

Программа проекта довольно насыщенная и расписана по дням. Прежде всего, это встречи со специалистами: медиками и психологом.

— Всегда заранее изучаю интересы людей, с которыми буду работать, — рассказывает о нюансах своей профессиональной деятельности психолог Центра социального обслуживания населения Татьяна Урбанович. — Исходя из этого, подбираю психологические тесты и тренинги. Обязательно провожу занятия на сплочение коллектива, ведь бывает, что участниками проекта становятся совершенно незнакомые люди. По вечерам в фитобаре за чашкой чая из травяных сборов делимся друг с другом собственным опытом решения житейских проблем, вместе учимся работать над достижением внутренней гармонии.





Кроме того, особой популярностью среди пожилых людей пользуются занятия физкультурой и спортом. Тренер по фитнесу занимается с ними гимнастикой и лечебной ходьбой. Участники проекта проходят пешком около четырех километров в день. Их путь обычно пролегает через всю деревню Лавришево до деревни Гнесичи, где они могут посетить вечернюю службу в церкви и окунуться в купель. Священнослужитель Свято-Елисеевского Лавришевского монастыря отец Евсевий проводит с ними духовные беседы, показывает документальные и художественные фильмы. А еще в один из дней у пожилых людей есть возможность стать помочь монастырю, например поработать на кухне.

За пять месяцев работы «Третьего дыхания» на «социальной даче» отдохнули 35 человек. И это жители не только Новогрудчины. В августе социальной услугой отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста воспользовались гости из Лидского района.

— Оказаться в Лавришево мне посчастливилось благодаря волонтерству, — рассказывает участница пятого заезда, жительница Лиды Лора Васильева. — Поддерживая связь с коллегами из Новогрудского района, узнала от них о проекте для пожилых людей. Очень заинтересовалась, поэтому решила принять участие. И, надо сказать, осталась в восторге. Общение, занятия, экскурсии — для нас столько всего было организовано! В свою очередь, мы тоже порадовали жителей Лавришево своим творчеством. В один из дней устроили для них небольшой концерт. В общем, это время, проведенное в прекрасном месте, прошло на одном дыхании.

Кстати, на этом организаторы «Третьего дыхания» останавливаться не собираются.

— Планируем расширять границы и принимать гостей не только из Новогрудского и Лидского районов, а также из Кореличского и Дятловского, — говорит Наталья Дикевич. — Думаем, как сделать отдых в Лавришево продолжительнее.