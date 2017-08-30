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Госпогранкомитет Беларуси подтвердил факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом

31.08.2017 09:50 — Новости Общества | БелТА  
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

"Данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке. Претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было", - проинформировал Антон Бычковский.

Официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины Павел Гриб пересек государственную границу Беларуси 24 августа. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...

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