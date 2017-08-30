Николаю Лукашенко исполняется 13 лет

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко в четверг празднует свой день рождения — ему исполняется 13 лет.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года, в этом году ему исполняется 13 лет, и 1 сентября он пойдет в 7 класс Острошицко-Городокской средней школы.

Младший сын президента стал появляться на публике вместе с отцом с апреля 2008 года, и в том же году вместе с главой государства принимал парад в честь Дня независимости 3 июля в Минске.



© Sputnik Алексей Филиппов Церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр

Также в 2008 году Николай вместе с отцом ездил на саммит глав государств СНГ в Бишкеке, где встречался с кыргызскими государственными деятелями. В том же году вместе с Александром Лукашенко принимал участие в субботнике, ездил с ним по чернобыльским регионам, на Олимпиаду в Пекине.

Белорусы помнят и телекадры, когда Николай по поручению отца опускал бюллетень в урну на парламентских выборах, появлялся на военных учениях "Осень-2008", где вместе с главнокомандующим отдавал воинское приветствие рапортующим генералам.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Лукашенко во время голосования на парламентских выборах в Минске

В 2009 году Николай вместе с отцом принимал участие в официальном визите главы белорусского государства в Армению.

На протяжении последних лет Николай сопровождает отца в официальных поездках, работает вместе с ним на субботниках, собирает урожай в президентской резиденции в Дроздах, принимает участие во встречах главы государства с известными людьми. Так, он появлялся на встрече Лукашенко со Стивеном Сигалом.



© Фото: пресс-служба президента Александр Лукашенко и Стивен Сигал, 24 августа 2016 года

В 2016 году Николай впервые заявил о себе, как о самостоятельной медиаперсоне. Тогда на канале "Беларусь 1" вышло первое интервью младшего сына главы государства, которое он дал 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину. Николай рассказал, что не слишком хочет быть президентом, как его отец. При этом он не исключил, что в будущем может стать врачом или военным.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Лукашенко хочет быть не президентом, а врачом

Общаясь после интервью с российским журналистом, Николай на страусиной ферме подарил Евгению страусиное яйцо. Затем Александр и Николай Лукашенко подарили ему профессиональную видеокамеру.

Однако, пожалуй, самым известным подарком младшему сыну президента стал пистолет, который преподнес ему Дмитрий Медведев в 2013 году. Тогда нынешний российский премьер занимал президентский пост.

В нынешнем году Николай Лукашенко впервые сел за штурвал зерноуборочного комбайна и намолотил на президентском поле в ОАО "Александрийское" 5 тонн зерна.



© Фото: пресс-служба президента РБ Николай Лукашенко вместе с отцом прокатился на новом комбайне

Николай также известен как хоккеист — здесь он разделяет увлечения отца, катается на горных и классических лыжах, занимается биатлоном.

Младший сын президента также играет на фортепиано.



© Sputnik / Виктор Толочко Николай Лукашенко на льду

Последние публичные высказывания Николая связаны со школьной реформой: он высказывался против переноса начала школьных занятий на 9 часов утра и раскритиковал идею возврата к пятибалльной системе оценок.

Как ранее сообщал Sputnik, в среду 30 августа отец Николая — президент Беларуси Александр Лукашенко отпраздновал свой день рождения. Белорусскому лидеру исполнилось 63 года.