|
Погранкомитет сделал заявление по пропавшему Грибу
31.08.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Сын члена общественного совета при администрации Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба 19-летний Павел действительно приехал в Беларусь 24 августа, однако претензий к нему белорусские пограничники не имели, заявили Sputnik в четверг в пресс-службе Госпогранкомитета республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Об исчезновении молодого гражданина Украины стало известно на этой неделе: его отец заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси. Посольство Украины уже направило в МИД республики ноту, а
"В связи с многочисленными вопросами СМИ и заявлениями официальных лиц Госпогранслужбы Украины относительно пересечения государственной границы Беларуси гражданином Украины Павлом Грибом, Госпогранкомитет официально информирует: данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке", — прокомментировали в четверг в Госпогранкомитете.
Как уточнили в ведомстве, претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было. "Официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю", — добавили в ГПК.
Как заявлял отец пропавшего молодого человека, его сын хотел на день съездить в Гомель и планировал в тот же день вернуться. После отъезда на связь с родными он не выходил, а его местонахождение неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданин Украины действительно пересек госграницу Беларуси 24 августа, пограничники претензий к нему не имели.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии