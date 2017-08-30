ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погранкомитет сделал заявление по пропавшему Грибу

31.08.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Сын члена общественного совета при администрации Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба 19-летний Павел действительно приехал в Беларусь 24 августа, однако претензий к нему белорусские пограничники не имели, заявили Sputnik в четверг в пресс-службе Госпогранкомитета республики.

Погранкомитет сделал заявление по пропавшему Грибу
© Sputnik / Виктор Толочко
Климкин хочет обсудить с Макеем дело пропавшего в Беларуси Гриба

Об исчезновении молодого гражданина Украины стало известно на этой неделе: его отец заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси. Посольство Украины уже направило в МИД республики ноту, а на родине завели уголовное дело об умышленном убийстве сына чиновника. Заявлялось о том, будто бы Гриба украли сотрудники ФСБ, хотя в КГБ и подчеркивали, что на территории Беларуси работают только белорусские спецслужбы.

"В связи с многочисленными вопросами СМИ и заявлениями официальных лиц Госпогранслужбы Украины относительно пересечения государственной границы Беларуси гражданином Украины Павлом Грибом, Госпогранкомитет официально информирует: данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке", — прокомментировали в четверг в Госпогранкомитете.

Как уточнили в ведомстве, претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было. "Официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю", — добавили в ГПК.

Как заявлял отец пропавшего молодого человека, его сын хотел на день съездить в Гомель и планировал в тот же день вернуться. После отъезда на связь с родными он не выходил, а его местонахождение неизвестно.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданин Украины действительно пересек госграницу Беларуси 24 августа, пограничники претензий к нему не имели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Певица Линда отпущена из "Склифа" после оказания медпомощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика