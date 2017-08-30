Погранкомитет сделал заявление по пропавшему Грибу

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Сын члена общественного совета при администрации Госпогранслужбы Украины Игоря Гриба 19-летний Павел действительно приехал в Беларусь 24 августа, однако претензий к нему белорусские пограничники не имели, заявили Sputnik в четверг в пресс-службе Госпогранкомитета республики.



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Об исчезновении молодого гражданина Украины стало известно на этой неделе: его отец заявил о том, что сына будто бы украли в Беларуси. Посольство Украины уже направило в МИД республики ноту, а на родине завели уголовное дело об умышленном убийстве сына чиновника . Заявлялось о том, будто бы Гриба украли сотрудники ФСБ, хотя в КГБ и подчеркивали, что на территории Беларуси работают только белорусские спецслужбы.

"В связи с многочисленными вопросами СМИ и заявлениями официальных лиц Госпогранслужбы Украины относительно пересечения государственной границы Беларуси гражданином Украины Павлом Грибом, Госпогранкомитет официально информирует: данный гражданин действительно пересек государственную границу Республики Беларусь 24 августа в пункте пропуска "Новая Гута" в установленном законодательством порядке", — прокомментировали в четверг в Госпогранкомитете.

Как уточнили в ведомстве, претензий со стороны погранслужбы Беларуси к данному лицу не было. "Официальный ответ Госпогранкомитета на обращение Госпогранслужбы Украины направлен заявителю", — добавили в ГПК.

Как заявлял отец пропавшего молодого человека, его сын хотел на день съездить в Гомель и планировал в тот же день вернуться. После отъезда на связь с родными он не выходил, а его местонахождение неизвестно.