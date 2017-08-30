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Певица Линда отпущена из "Склифа" после оказания медпомощи

31.08.2017 09:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Российская певица Линда (Светлана Гейман), которая пострадала в ДТП в центре Москвы, отпущена из НИИ имени Склифосовского, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Певица Линда отпущена из "Склифа" после оказания медпомощи
© YouTube / Михаил Самодов
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ДТП с участием Линды и ее племянницы произошло накануне вечером на Каретном Ряду — певицу и ее родственницу сбил грузовик МАЗ, который затем скрылся с места происшествия.

"Ее (Линду — Sputnik) доставили, оказали помощь", — цитирует агентство слова сотрудника "Склифа".

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы установили водителя грузовика и задержали его. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Исполнительница, которую сбил МАЗ, была доставлена в больницу для оказания медпомощи, а затем отпущена.

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