|
Певица Линда отпущена из "Склифа" после оказания медпомощи
31.08.2017 09:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Российская певица Линда (Светлана Гейман), которая пострадала в ДТП в центре Москвы, отпущена из НИИ имени Склифосовского, сообщает
ДТП с участием Линды и ее племянницы произошло
"Ее (Линду — Sputnik) доставили, оказали помощь", — цитирует агентство слова сотрудника "Склифа".
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы установили водителя грузовика и задержали его. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительница, которую сбил МАЗ, была доставлена в больницу для оказания медпомощи, а затем отпущена.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии