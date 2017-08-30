Самые влиятельные россияне столетия: Путин, Гагарин, Сталин

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Журнал Forbes составил список самых влиятельных россиян последнего века — в числе лидеров оказались президент России Владимир Путин, первый в истории космонавт Юрий Гагарин и руководитель СССР Иосиф Сталин.



© AP/ Iago Lopez Открывший магазины в Беларуси испанец стал самым богатым на планете

Forbes составлял свой список на основе опроса экспертов и читателей. Всего в рейтинг из 100 самых влиятельных россиян века попали деятели разных эпох, в том числе — 21 современник.

Большинство голосов по итогам голосования досталось космонавту Юрию Гагарину. Также в список наиболее влиятельных россиян попали Путин и Сталин. К слову, российского президента по итогам прошлого года Forbes называл самым влиятельным человеком в мире.

Также в десятку наиболее влиятельных россиян столетия попали поэт и актер Владимир Высоцкий, конструктор Сергей Королев, революционер Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, изобретатель Михаил Калашников, сооснователь Google Сергей Брин, создатель ВКонтакте и Telegram Павел Дуров и "отец" водородной бомбы Андрей Сахаров.

Кроме того, в полный список попал уроженец Беларуси, нобелевский лауреат Жорес Алферов, певица Алла Пугачева, создатель одной из криптовалют Виталий Бутерин, экономист Алексей Кудрин, хоккеист Александр Овечкин и другие современники.

Международное издание Forbes опубликует свой список ста самых влиятельных людей планеты также в скором времени.