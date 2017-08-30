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Дорогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!

31.08.2017 — Новости Общества | Вечерний Минск  
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От имени Минского городского исполнительного комитета и Минского городского Совета депутатов примите самые теплые и искренние поздравления с Днем знаний!

Развитие сферы образования является безусловным приоритетом в работе столичных властей. За последние годы мы кардинально обновили материальную базу школ, оборудовали их компьютерами и информационными технологиями. Создаются в городских учреж­дениях образования условия для творчества, новаторства и приумножения других прекрасных традиций отечественного просвещения.

Первого сентября за парты сядут около 192 тысяч столичных школьников — это на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Уверены, что современные условия обуче­ния и труд наставников помогут юным минчанам реализовать себя и показать достойные результаты в учебе.

Желаем всем школьникам и студентам, преподавателям и родителям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и успехов в новом учебном году!

Председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец

Председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк

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От имени Минского городского исполнительного комитета и Минского городского Совета депутатов примите самые теплые и искренние поздравления с Днем...

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