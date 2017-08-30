МИНСК, 31 авг — Sputnik. Предприятия "Газ Венчуре" и "Глобалкастом", упомянутые российским агентством РБК в материале о реэкспорте санкционных продуктов белорусскими компаниями, опровергли информацию издания.

Не так давно российский портал разместил расследование о нелегальном реэкспорте "санкционных" товаров в Россию , в котором будто бы участвуют три белорусских предприятия. Накануне эту информацию уже опроверг "Белтаможсервис", а в четверг с заявлением выступили и предприятия "Газ Венчуре" и "Глобалкастом"

"ООО "Газ Венчуре" не участвует в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы", — заверили Sputnik представители компании.

Компания "Газ Венчуре" — таможенный представитель и уполномоченный экономический оператор, который занимается перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза. Фирма занимается поставками как продуктов продовольствия, так и иных товаров. Аналогичный спектр услуг оказывает и "Глобалкастом".

В фирме напомнили, что "Газ Венчуре" является поставщиком подкарантинной продукции на рынок Российской Федерации. "Нам известно, насколько серьезные меры приняты для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции", — добавили собеседники агентства.

"В обязательном порядке запрашивается авторизация сертификата страны происхождения по каждой поставке при ввозе плодоовощной продукции в Республику Беларусь. Каждая партия товара, поставляемая российским покупателям, проходит вторичный фитосанитарный контроль на территории Российской Федерации", — отметили в компании.

Как ранее заявляли в "Белтаможсервисе" , никаких претензий со стороны таможенных и иных органов России по случаям будто бы "реэкспорта" не было.

Аналогичное заявление в адрес Sputnik направила и компания ООО "Глобалкастом". В фирме также уточнили, что в разное время были попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.

Претензии российского издания в упомянутых белорусских компании назвали непонятными.