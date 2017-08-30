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Поставщики опровергли информацию РБК о "реэкспорте" из Беларуси

31.08.2017 10:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Предприятия  "Газ Венчуре" и "Глобалкастом", упомянутые российским агентством РБК в материале о реэкспорте санкционных продуктов белорусскими компаниями, опровергли информацию издания.

Поставщики опровергли информацию РБК о "реэкспорте" из Беларуси
© Pixabay
ФТС подозревает компании Беларуси в незаконном реэкспорте "санкционки"

Не так давно российский портал разместил расследование о нелегальном реэкспорте "санкционных" товаров в Россию, в котором будто бы участвуют три белорусских предприятия. Накануне эту информацию уже опроверг "Белтаможсервис", а в четверг с заявлением выступили и предприятия "Газ Венчуре" и "Глобалкастом"

"ООО "Газ Венчуре" не участвует в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы", — заверили Sputnik представители компании.

Компания "Газ Венчуре" — таможенный представитель и уполномоченный экономический оператор, который занимается перемещением товаров через границу Евразийского экономического союза. Фирма занимается поставками как продуктов продовольствия, так и иных товаров. Аналогичный спектр услуг оказывает и "Глобалкастом".

Поставщики опровергли информацию РБК о "реэкспорте" из Беларуси
© Pixabay
"Белтаможсервис" не поставляет "санкционку" в Россию

В фирме напомнили, что "Газ Венчуре" является поставщиком подкарантинной продукции на рынок Российской Федерации. "Нам известно, насколько серьезные меры приняты  для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции", — добавили собеседники агентства.

"В обязательном порядке запрашивается авторизация сертификата страны происхождения по каждой поставке при ввозе плодоовощной продукции в Республику Беларусь. Каждая партия товара, поставляемая российским покупателям, проходит вторичный фитосанитарный контроль на территории Российской Федерации", — отметили в компании.

Как ранее заявляли в "Белтаможсервисе", никаких претензий со стороны таможенных и иных органов России по случаям будто бы "реэкспорта" не было.

Аналогичное заявление в адрес Sputnik направила и компания ООО "Глобалкастом". В фирме также уточнили, что в разное время были попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.

Претензии российского издания в упомянутых белорусских компании назвали непонятными.

 
Теги: Минск
 
 
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Компании "Газ Венчуре" и "Глобалкастом" заверили, что не участвуют в нелегальных поставках товаров в Россию.

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