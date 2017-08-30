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Синоптики рассказали какой будет погода в первые дни учебного года

31.08.2017 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Окончание недели обещает быть умеренно-теплым. Но уже с понедельника вернется осень. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Начало учебного года будет теплым и солнечным. 1 сентября — преимущественно без осадков. Температура ночью +8 +14°С, по востоку в отдельных районах +4 +7°С, днем +21 +27°С.

В столице небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный 3−8м/с. Температура ночью +9 +11°С, днем +22 +24°С.

В субботу в отдельных районах по северо-западной половине республики кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +7 +14°С, днем +18 +24°С, по югу до +26°С.

3 сентября ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура ночью +8 +14°С, днем +15 +22°С, по юго-востоку +23 +26°С.

В начале недели республика будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов, которые принесут облачную и дождливую погоду.

Самым теплым в стране было 1 сентября 2015 года — максимальная температура воздуха днем составила +31°С. Холоднее всего днем 1 сентября было в 1965 году, когда температура воздуха не превышала +13°С.

Обычно в дневные часы 1 сентября в нашей столице воздух прогревается до +16 +21°С, а ночная температура чаще всего находится в пределах +6 +11°С.

 
 
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В начале недели республика будет находиться под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов, которые принесут облачную и дождливую погоду.

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