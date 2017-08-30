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В Витебске рисуют граффити с портретом Василя Быкова

31.08.2017 11:16 — Новости Общества | Tut.by  
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На трансформаторной подстанции во дворе дома № 7 на Московском проспекте в Витебске молодые художники из арт-команды StreetSkills рисуют граффити с портретом Василя Быкова.


Фото: Игорь Матвеев

На этой подстанции раньше было граффити с изображением американского рэпера Нэйта Догга. Перед тем как рисовать портрет классика белорусской литературы, художники Глеб Каштанов и Ян Кузьмин закрасили старую работу.

Завершить новый рисунок парни планируют в ближайшие дни. Они обещают, что рядом с портретом — в стиле всех их работ — будет и цитата из произведений Быкова. Но какая — пока держат в секрете.


Фото: Игорь Матвеев

Летом 2014 года ребята уже делали попытку нарисовать Василя Быкова — на трансформаторной будке во дворе у Дома быта на площади Победы в Минске. Это закончилось тем, что художников забрали в милицию, а потом оштрафовали. Саму же работу закрасили серой краской коммунальники.

Раньше Ян Кузьмин и Глеб Каштанов работали в рамках проекта HoodGraff, но потом занялись самостоятельным творчеством. Их первой работой стал портрет Марка Шагала в Витебске.

Ян и Глеб также причастны к граффити, которые сменяли друг друга на трансформаторной будке возле дома № 13 на улице Смоленской в Витебске - пожалуй, самой известной в стране стене для неформального творчества. За последние два года горожане видели на ней портрет Евгения Леонова в роли Доцента из комедии «Джентльмены удачи»; потом — цитату Леонова о том, что искусство не затопчешь; затем — троицу из известной комедии «Самогонщики» — Трус, Балбес, Бывалый; и наконец — портрет актера Алексея Маклакова в роли прапорщика Шматко из сериала «Солдаты».

Арт-команда StreetSkills рисует не только в родном городе. В этом году она сделала подарок к Дню Победы российскому городу-курорту Сочи — нарисовали граффити с героем известного советского фильма «В бой идут одни «старики». А до этого в Сочи появилось граффити, посвященное белорусскому налогу на тунеядство.


Фото: Игорь Матвеев
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Летом 2014 года ребята уже делали попытку нарисовать Быкова - на трансформаторной будке во дворе у Дома быта на площади Победы в Минске. Это закончилось тем, что...

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