Милиция установила личность мужчины, который нашел чужую карточку в Молодечно и снял с нее деньги. Судя по записям с камер наблюдения, он долго не решался взять чужое. Но потом принял это как «подарок судьбы», сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Напомним, еще 24 июля жительница Молодечно потеряла банковскую карточку, причем она была завернута в листок с пин-кодом. Местный житель нашел пластик и отправился к банкомату, где снял 1000 рублей. Подозреваемый попал в объектив камер наблюдения.

После просмотра сюжета по ТВ мужчину узнал знакомый и сообщил анонимно в милицию. Так нашли подозреваемого.

— В тот самый день у фигуранта был день рождения, ему исполнился 41 год. Мужчина поведал, что у банкомата действительно очень сомневался, но все же посчитал находку карты подарком судьбы и снял чужие деньги. Сейчас он раскаивается в своем поступке. Большую часть денег к моменту того, как он стал героем сюжета, мужчина успел потратить, в том числе и на подарки жене и ребенку, — сообщает УВД со ссылкой на старшего оперуполномоченного группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Молодечненского РОВД Олега Урбанчика.

Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности. Он обязался в течение месяца вернуть деньги владелице карты.

Материалы переданы в районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки произошедшего.