ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские компании ответили на претензии об участии в поставках в Россию санкционных товаров

31.08.2017 11:15 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" не участвуют в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы. Об этом говорится в заявлениях компаний, сообщает БЕЛТА.

ООО "Газ Венчуре" является поставщиком подкарантинной продукции на рынок России. "Нам известно, насколько серьезные меры приняты для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции. В обязательном порядке запрашивается авторизация сертификата страны происхождения по каждой поставке при ввозе плодоовощной продукции в Беларусь. Каждая партия товара, поставляемая российским покупателям, проходит вторичный фитосанитарный контроль на территории РФ", - отметили в компании.

ООО "Глобалкастом" длительное время занимается внешнеэкономической деятельностью, включено в реестр уполномоченных экономических операторов, осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. Поставки любых продуктов питания проверяются компетентными органами в странах отправления, транзита и назначения. Компетентными органами дополнительно осуществляется фитосанитарный контроль поставок при ввозе их в Россию, в том числе Россельхознадзором. "ООО "Глобалкастом" не занимается поставками санкционной продукции в Россию, претензий со стороны контролирующих органов РФ не получало, равно как их не получали наши российские партнеры", - обратили внимание в компании.

Вместе с тем, по данным компании, имели место быть попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.

ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" заявляют, что им непонятны претензии, высказанные в их адрес.

Ранее РУП "Белтаможсервис" заявило о непричастности к поставкам в Россию товаров санкционной группы. Там пояснили, что в 2017 году "Белтаможсервис" закупает и ввозит в Беларусь плодоовощную продукцию из стран Африки, Азии и Южной Америки, в отношении которых Россией санкции не вводились. У предприятия заключены договоры с российскими субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность на протяжении 5 лет и более. В соответствии с этими договорами "Белтаможсервис" поставляет им продукцию, соблюдая таможенное законодательство и обеспечивая требования безопасности в области карантина растений.

В российских СМИ была размещена информация о том, что Федеральная таможенная служба России раскрыла крупнейшую схему ввоза санкционной продукции, в публикации упоминались названия трех белорусских компаний, которые якобы могли быть причастными к поставкам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" не участвуют в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы. Об этом...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Молодечно мужчина снял деньги с чужой карточки, потому что принял находку за "подарок судьбы"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика