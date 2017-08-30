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Белорусские компании ответили на претензии об участии в поставках в Россию санкционных товаров
31.08.2017 11:15 — Новости Общества | БелТА
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" не участвуют в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы. Об этом говорится в заявлениях компаний, сообщает БЕЛТА.
ООО "Газ Венчуре" является поставщиком подкарантинной продукции на рынок России. "Нам известно, насколько серьезные меры приняты для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции. В обязательном порядке запрашивается авторизация сертификата страны происхождения по каждой поставке при ввозе плодоовощной продукции в Беларусь. Каждая партия товара, поставляемая российским покупателям, проходит вторичный фитосанитарный контроль на территории РФ", - отметили в компании.
ООО "Глобалкастом" длительное время занимается внешнеэкономической деятельностью, включено в реестр уполномоченных экономических операторов, осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. Поставки любых продуктов питания проверяются компетентными органами в странах отправления, транзита и назначения. Компетентными органами дополнительно осуществляется фитосанитарный контроль поставок при ввозе их в Россию, в том числе Россельхознадзором. "ООО "Глобалкастом" не занимается поставками санкционной продукции в Россию, претензий со стороны контролирующих органов РФ не получало, равно как их не получали наши российские партнеры", - обратили внимание в компании.
Вместе с тем, по данным компании, имели место быть попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.
ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" заявляют, что им непонятны претензии, высказанные в их адрес.
Ранее РУП
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" не участвуют в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы. Об этом...
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