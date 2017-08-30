Белорусские компании ответили на претензии об участии в поставках в Россию санкционных товаров

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" не участвуют в нелегальных поставках в Российскую Федерацию товаров санкционной группы. Об этом говорится в заявлениях компаний, сообщает БЕЛТА.

ООО "Газ Венчуре" является поставщиком подкарантинной продукции на рынок России. "Нам известно, насколько серьезные меры приняты для обеспечения прозрачности поставок растительной продукции. В обязательном порядке запрашивается авторизация сертификата страны происхождения по каждой поставке при ввозе плодоовощной продукции в Беларусь. Каждая партия товара, поставляемая российским покупателям, проходит вторичный фитосанитарный контроль на территории РФ", - отметили в компании.

ООО "Глобалкастом" длительное время занимается внешнеэкономической деятельностью, включено в реестр уполномоченных экономических операторов, осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза. Поставки любых продуктов питания проверяются компетентными органами в странах отправления, транзита и назначения. Компетентными органами дополнительно осуществляется фитосанитарный контроль поставок при ввозе их в Россию, в том числе Россельхознадзором. "ООО "Глобалкастом" не занимается поставками санкционной продукции в Россию, претензий со стороны контролирующих органов РФ не получало, равно как их не получали наши российские партнеры", - обратили внимание в компании.

Вместе с тем, по данным компании, имели место быть попытки использования реквизитов ООО "Глобалкастом" при совершении нелегального перемещения товаров иными субъектами хозяйствования, которые пресекались соответствующими контролирующими органами.

ООО "Газ Венчуре" и ООО "Глобалкастом" заявляют, что им непонятны претензии, высказанные в их адрес.

Ранее РУП "Белтаможсервис" заявило о непричастности к поставкам в Россию товаров санкционной группы . Там пояснили, что в 2017 году "Белтаможсервис" закупает и ввозит в Беларусь плодоовощную продукцию из стран Африки, Азии и Южной Америки, в отношении которых Россией санкции не вводились. У предприятия заключены договоры с российскими субъектами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность на протяжении 5 лет и более. В соответствии с этими договорами "Белтаможсервис" поставляет им продукцию, соблюдая таможенное законодательство и обеспечивая требования безопасности в области карантина растений.

В российских СМИ была размещена информация о том, что Федеральная таможенная служба России раскрыла крупнейшую схему ввоза санкционной продукции, в публикации упоминались названия трех белорусских компаний, которые якобы могли быть причастными к поставкам.-0-