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В пункте пропуска «Котловка» внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц

31.08.2017 11:37 — Новости Общества | БДГ  
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С 7 сентября 2017 г. в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц, транспортных средств и товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Данная система создана на основе функционирующей в таможенных органах автоматизированной подсистемы «Транзит Таможенного союза».

Ее работа заключается в распознании регистрационного номера автомобиля специальной компьютерной программой и внесении данных о нем в электронный журнал. Далее эти сведения дополняются информацией о прохождении пограничного и таможенного контроля, которая используются при принятии решения о выпуске транспортного средства из пункта пропуска.

Использование данной технологии способствует сокращению времени нахождения автомобиля в пункте пропуска, отражает результаты проведения всех видов контроля на границе, регламентирует согласованность действий контрольных служб, повышает качество их взаимного информирования. Все это позволяет исключить несанкционированное убытие транспортных средств и граждан из пунктов пропуска.

Отработка применения автоматизированной системы и безбумажной технологии контрольных талонов начиналась в 2015 году в пункте пропуска «Привалка» на белорусско-литовском участке границы. Сегодня автоматизированная система учета эксплуатируется в шести пунктах пропуска: «Привалка», «Григоровщина», «Бенякони», «Песчатка», «Домачево» и «Козловичи». 

 
 
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С 7 сентября 2017 г. в республиканском пункте таможенного оформления «Котловка» отменяется использование бумажных контрольных талонов и внедряется...

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