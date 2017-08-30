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Первый урок в 9.00. Большинство столичных гимназий перешли на новый график работы

31.08.2017 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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29 столичных гимназий из 50 прислушались к мнению президента о том, что школьникам нужно дать время выспаться и будут в новом учебном году начинать занятия в 9 утра.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В конце прошлого учебного года министерство образования сообщило, что определять, начинать занятия с 8.00, 8.30 или 9.00, должны на уровне учебных заведений. Однако некоторые школы определились с расписанием лишь во второй половине августа.

Напомним, впервые мнение о том, что занятия с 8.30 нужно перенести на 9.00, прозвучало осенью прошлого года. Тогда, выступая перед депутатами, президент предложил пересмотреть этот вопрос. Чуть позже в качестве примера Александр Лукашенко привел собственно сына, посетовав, что в среду у сына Николая было семь уроков, «ребенок просыпается в полседьмого…».

Президент дал распоряжение министру образования Игорю Карпенко, чтобы первый урок начинался в 9.00. Однако в конце мая стало известно о реакции самого Николая Лукашенко.

— Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет, — рассказал о беседе с сыном президент.

В конце учебного года учителя опросили родителей, какое время им удобно, некоторые родители писали обращение на имя администрации школ и гимназий с просьбой оставить прежнее расписание — с 8.30.

В итоге каждое учебное учреждение самостоятельно решало, когда им начинать первый урок. Из 50 столичных гимназий 29 теперь будут работать по новому графику. К примеру, в гимназиях № 1, № 3, № 8, № 16, № 24, № 50 первая смена начинается с 9.00. Обедать школьники будут после второго или третьего урока, перемены по 15 минут.

 — Нулевой урок у детей будет начинаться в 8.05. Это будет или классный час, или факультатив, или платный кружок, — уточнили в одной из минских гимназий.


В 21 гимназиии дети на занятия будут приходить в 8.30. Изменения не коснулись, например, гимназий № 2, № 10, № 23, № 32, № 42.


В одной из минских гимназий вчера рассказали: детям объявили о том, что уроки будут с 8.30, но это время еще согласовывается с управлением образования.

— Мы надеемся, что ничего не изменится, — ответили на том конце провода.

 
 
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29 учебных учреждений из 50 прислушались к мнению президента о том, что школьникам нужно дать время выспаться.

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