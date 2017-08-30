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В Могилеве намерены построить еще одну школу в микрорайоне Казимировка

31.08.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевский горисполком рассматривает возможность строительства новой школы в микрорайоне Казимировка. Об этом сообщила на августовской конференции педагогических работников города заместитель председателя горисполкома Алла Галушко.

По словам Аллы Галушко, завершить строительство нового детского сада в микрорайоне Казимировка планируется в четвертом квартале 2017 года.

— Поскольку этот микрорайон активно застраивается и развивается, сейчас горисполком рассматривает возможность строительства в нем новой школы либо учебно-педагогического комплекса школа-сад, — сказала она.

Галушко отметила, что около трети городского бюджета идет на финансирование системы образования. В этом году на подготовку школ к новому учебному году из бюджета направили более 3 млн рублей. Большую подготовительную работу проделали совместными усилиями руководители, педагоги, родители, коллективы шефствующих предприятий.

 
 
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Новый детский сад в этом же районе планируют сдать до конца года.

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