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В Могилеве намерены построить еще одну школу в микрорайоне Казимировка
31.08.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Могилевский горисполком рассматривает возможность строительства новой школы в микрорайоне Казимировка. Об этом сообщила на августовской конференции педагогических работников города заместитель председателя горисполкома Алла Галушко.
По словам Аллы Галушко, завершить строительство нового детского сада в микрорайоне Казимировка планируется в четвертом квартале 2017 года.
— Поскольку этот микрорайон активно застраивается и развивается, сейчас горисполком рассматривает возможность строительства в нем новой школы либо учебно-педагогического комплекса школа-сад, — сказала она.
Галушко отметила, что около трети городского бюджета идет на финансирование системы образования. В этом году на подготовку школ к новому учебному году из бюджета направили
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Новый детский сад в этом же районе планируют сдать до конца года.
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