В Могилеве намерены построить еще одну школу в микрорайоне Казимировка

Могилевский горисполком рассматривает возможность строительства новой школы в микрорайоне Казимировка. Об этом сообщила на августовской конференции педагогических работников города заместитель председателя горисполкома Алла Галушко.

По словам Аллы Галушко, завершить строительство нового детского сада в микрорайоне Казимировка планируется в четвертом квартале 2017 года.

— Поскольку этот микрорайон активно застраивается и развивается, сейчас горисполком рассматривает возможность строительства в нем новой школы либо учебно-педагогического комплекса школа-сад, — сказала она.

Галушко отметила, что около трети городского бюджета идет на финансирование системы образования. В этом году на подготовку школ к новому учебному году из бюджета направили более 3 млн рублей . Большую подготовительную работу проделали совместными усилиями руководители, педагоги, родители, коллективы шефствующих предприятий.