ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончалась Народная артистка России Людмила Рюмина

31.08.2017 11:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Народная артистка России исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Москонцерт.

Имя Людмилы Рюминой неразрывно связано с русской песней, красоту которой она прославляла своим творчеством. Многие годы она была основателем и бессменным руководителем Московского Государственного ансамбля "Русы", руководила культурным фольклорным центром.

Ее певческая карьера началась в 1975 году, когда она стала лауреатом III Московского молодежного фестиваля русской народной и советской музыки. С 1977 года служила в Москонцерте.

Скончалась Народная артистка России Людмила Рюмина
© Sputnik Владимир Родионов
Президент России Владимир Путин и народная артистка России Людмила Рюмина на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле

В 1978 году Рюмина получила диплом лауреата XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба). В 1979 году завоевала вторую премию VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Ленинграде.

В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

Многие поклонники творчества Людмилы Рюмина помнят не только прекрасное исполнение народных песен — она проникновенно исполняла романсы, камерные и классические произведения, оперные арии.

В ее репертуаре было немало песен созданных известными поэтами и композиторами Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, Евгением Птичкиным, Арно Бабаджаняном, Робертом Рождественским, Михаилом Слуцким, Владимиром Мигулей.

В репертуаре певицы были представлены разные направления народного песенного творчества: городские, свадебные, солдатские, казачьи, языческие, плачи, причеты и др.

Творчество Людмилы Рюминой было отмечено различными наградами. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известная певица, создательница ансамбля "Русы" скончалась в Москве на 69-м году жизни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске рисуют граффити с портретом Василя Быкова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика