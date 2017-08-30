Скончалась Народная артистка России Людмила Рюмина

МИНСК, 31 авг — Sputnik. Народная артистка России исполнительница русских народных песен Людмила Рюмина скончалась на 69-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Москонцерт.

Имя Людмилы Рюминой неразрывно связано с русской песней, красоту которой она прославляла своим творчеством. Многие годы она была основателем и бессменным руководителем Московского Государственного ансамбля "Русы", руководила культурным фольклорным центром.

Ее певческая карьера началась в 1975 году, когда она стала лауреатом III Московского молодежного фестиваля русской народной и советской музыки. С 1977 года служила в Москонцерте.



© Sputnik Владимир Родионов Президент России Владимир Путин и народная артистка России Людмила Рюмина на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле

В 1978 году Рюмина получила диплом лауреата XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Гаване (Куба). В 1979 году завоевала вторую премию VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Ленинграде.

В 1999 году она основала Московский культурный фольклорный центр, где была художественным руководителем, главным режиссером-постановщиком и художником по костюмам.

Многие поклонники творчества Людмилы Рюмина помнят не только прекрасное исполнение народных песен — она проникновенно исполняла романсы, камерные и классические произведения, оперные арии.

В ее репертуаре было немало песен созданных известными поэтами и композиторами Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, Евгением Птичкиным, Арно Бабаджаняном, Робертом Рождественским, Михаилом Слуцким, Владимиром Мигулей.

В репертуаре певицы были представлены разные направления народного песенного творчества: городские, свадебные, солдатские, казачьи, языческие, плачи, причеты и др.

Творчество Людмилы Рюминой было отмечено различными наградами. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки РСФСР.