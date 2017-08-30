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Мужчина погиб на дачном пожаре, а в его квартире в Гродно нашли убитую женщину
31.08.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Вечером 30 августа в одном из садоводческих товариществ Гродненского района вблизи д. Тарусичи загорелся деревянный дом. Бойцы МЧС пожар потушили и внутри домика обнаружили частично обгоревшее тело мужчины,
Погибшим оказался 28-летний сын хозяйки дачи. Мужчина отравился угарным газом. Он постоянно проживал в Гродно, за городом бывал наездами.
Молодой человек ранее судим, в том числе за покушение на убийство. Следователи стали проводить проверку и установили место проживания погибшего в областном центре.
В ходе осмотра арендуемой молодым человеком квартиры обнаружили тело женщины. Это оказалась 21-летняя сожительница погибшего на пожаре.
По предварительному заключению экспертов, ее смерть наступила за несколько суток до момента обнаружения. По факту убийства управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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Погибшим оказался 28-летний сын хозяйки дачи.Мужчина задохнулся угарным газом. Он постоянно проживал в Гродно, за город приезжал.
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