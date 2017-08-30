ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина погиб на дачном пожаре, а в его квартире в Гродно нашли убитую женщину

31.08.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вечером 30 августа в одном из садоводческих товариществ Гродненского района вблизи д. Тарусичи загорелся деревянный дом. Бойцы МЧС пожар потушили и внутри домика обнаружили частично обгоревшее тело мужчины, сообщается на сайте Государственного комитета судебных экспертиз РБ.


Погибшим оказался 28-летний сын хозяйки дачи. Мужчина отравился угарным газом. Он постоянно проживал в Гродно, за городом бывал наездами.

Молодой человек ранее судим, в том числе за покушение на убийство. Следователи стали проводить проверку и установили место проживания погибшего в областном центре.



В ходе осмотра арендуемой молодым человеком квартиры обнаружили тело женщины. Это оказалась 21-летняя сожительница погибшего на пожаре.

По предварительному заключению экспертов, ее смерть наступила за несколько суток до момента обнаружения. По факту убийства управлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погибшим оказался 28-летний сын хозяйки дачи.Мужчина задохнулся угарным газом. Он постоянно проживал в Гродно, за город приезжал.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В пункте пропуска «Котловка» внедряется автоматизированная система учета пропуска физических лиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика