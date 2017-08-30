Мир вспоминает ДТП, в котором 20 лет назад погибла принцесса Диана

Герцог и герцогиня Кембриджские и принц Гарри посетили мемориальный Белый сад, созданный в память о принцесса Диане в годовщину ее смерти, сообщило издание The Telegraph.

В Белом саду в апреле высадили 12 тысяч белых цветов — тюльпанов, нарциссов и гиацинтов, а также пальм. Члены британской королевской семьи, в том числе королева Елизавета II, не планируют принимать участие в каких-либо официальных мероприятиях в память о Диане. Королевская семья почтит память принцессы в частном порядке.



© REUTERS Louise Kennerley/Pool Принц Гарри: никто больше не хочет быть королем или королевой

Поклонники Дианы к стенам дворца в этот день приносят ее фотографии и цветы. За неравнодушие к простым людям ее прозвали народной принцессой.

31 августа 1997 года принцесса Диана погибла в Париже в автомобильной катастрофе вместе с миллиардером Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Диану доставили с места происшествия в больницу Сальпетриер, но через два часа она скончалась.

Причина аварии неизвестна, однако версий множество, от алкогольного опьянения водителя до необходимости скрываться от папарацци, разгоняя автомобиль до высокой скорости. Единственный выживший пассажир автомобиля телохранитель Тревор Рис-Джонс получил тяжелые увечья и ничего не помнит о случившемся.