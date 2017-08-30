МИНСК, 31 авг — Sputnik. Фотожабы с жующим "Доширак" Алексеем Навальным стали популярным среди интернет-пользователей мемом.

навальный со своим дошираком интернет заполонил)))) реальный конкурент ждуна)))) pic.twitter.com/pEDVrIR6Lg — Аглаида (@KadaKadil) 31 августа 2017 г.

Навальный посещал конференцию в Калужской области, а перекусить на перерыве он решил лапшой быстрого приготовления — на полноценный обед политик сходить не успевал.

Блин, смотрю, как Навальный жрет доширак и тоже хочу… — Смех и грех (@graphomanstvo) 31 августа 2017 г.

Снимок с жующим "Доширак" Навальным моментально стал вирусным — из него уже сделали множество мемов и фотожаб в социальных сетях. Фотографию Навального вставляют в кадры с Ким Чен Ыном, актером Киану Ривзом и другие известные изображения.