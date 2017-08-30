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Пользователи интернета сделали жующего "Доширак" Навального мемом

31.08.2017 12:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Фотожабы с жующим "Доширак" Алексеем Навальным стали популярным среди интернет-пользователей мемом.

Навальный посещал конференцию в Калужской области, а перекусить на перерыве он решил лапшой быстрого приготовления — на полноценный обед политик сходить не успевал.

Снимок с жующим "Доширак" Навальным моментально стал вирусным — из него уже сделали множество мемов и фотожаб в социальных сетях. Фотографию Навального вставляют в кадры с Ким Чен Ыном, актером Киану Ривзом и другие известные изображения.

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