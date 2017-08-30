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Минские гимназисты вместо цветов учителям сделают подарки детдомовцам

31.08.2017 12:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Ученики шестого "А" класса минской гимназии №13 в День знаний решили провести благотворительную акцию "Подари добро" — вместо цветов учителям они понесут важные подарки учащимся детского дома, сообщает Sputnik. 

Подобные акции давно призывают проводить активисты: вместо многочисленных букетов учителям переводить средства на благотворительность или помогать сиротам и больным детям конкретными шагами. В этом году так решили поступить ученики столичной гимназии.

"В этот день ученики шестого "А" класса вместо праздничных цветов для своих учителей подготовили портфели-первоклашек для воспитанников Детского дома №5 Минска. В набор юного ученика вошли тетради, обложки для книг, карандаши, ручки, комплекты для творчества, игрушечные сувениры", — рассказали Sputnik организаторы акции.

Обладателями подарков станут близнецы Дмитрий и Денис Третьяковы, двойняшки Полина и Егор Анискович. Гимназисты встретят ребят из школы и вручат им в праздничной обстановке первые их школьные принадлежности.

"У нас с Детским домом №5 развиваются дружеские отношения уже на протяжении нескольких лет. Нынешняя акция — это инициатива самих учеников. Их решение демонстрирует сопричастность к жизни в чем-то обделенных детей, желание наполнить их жизнь яркими и запоминающимися эмоциями и событиями", — рассказала директор гимназии №13 Ольга Черноусова.

Руководитель гимназии уверена, что пилотный проект в будущем будет подхвачен учащимися других классов и станет одной из постоянных и добрых традиций.

 
Теги: Минск
 
 
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Благотворительные акции подобного типа предлагают проводить в Беларуси и России уже не первый год, однако пока в них принимают участие единицы.

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