Компания LG Electronics представила в Минске новую линейку СВЧ-печей и холодильников, сочетающих в себе минималистический дизайн с повышенным удобством и «умными» технологиями. Презентация прошла в салоне элитных немецких кухонь Porto-Porto. В ней приняли участие эксперты из области дизайна и кулинарии.

Событие посвятили всем, кто интересуется техническими новинками, уделяет большое значение внешнему виду техники и ценит комфортную жизнь. Основная цель презентации — не просто представить новую линейку микроволновых печей и холодильников, но также создать площадку для диалога о дизайне: дизайне в самом широком смысле, дизайне интерьера и фуд-дизайне.

Презентация инновационной бытовой техники, выполненной в минималистичном стиле, прошла в салоне немецких кухонь Porto-Porto, интерьер которого также отсылает к трендовому сейчас минимализму. Среди спикеров — ведущая и учредитель первой кулинарной школы-студии и портала Oede Алена Высоцкая, дизайнер интерьеров с 14-летним опытом работы Наталья Галонская и титулованный шеф-повар Андрей Резников.

Ведущая Алена Высоцкая поделилась впечатлениями от элегантного дизайна печи и функциональности холодильника. Дизайнер интерьера Наталья Галонская прочитала вдохновляющую лекцию о трендах в дизайне современных кухонь и тонкостях интеграции бытовой техники в интерьер. Наталья также растолковала массу практических вопросов: как на минималистической кухне совместить простоту и функциональность? какие цвета использовать? Как создать уют?

После разговора о дизайне гостей ждал кулинарный мастер-класс от шеф-повара Андрея Резникова. Победитель премии Golden Chef в номинации «Лучшая кухня» и «Лучший Шеф-повар» поделился с гостями опытом приготовления гастрономических изысков в печи LG NeoChef — куриных крылышек, овощей, йогурта и маффинов. Также Андрей научил гостей украшать блюда в стиле высокой кухни.

Презентация сопровождалась общением со спикерами в неформальной обстановке, розыгрышем фирменных подарков и, конечно же, знакомством с главными героями этого дня — микроволновой печью LG NeoChef и холодильником InstaView Door-in-Door™.

Микроволновая печь LG NeoChef получила престижные мировые дизайнерские награды: 2015 PIN UP Design Award и 2015 Good Design Award. Дизайнеры LG убрали из микроволновой печи все лишнее — на гладкой поверхности из закаленного стекла нет рамок и стыков. Закругленная скрытая ручка и сенсорная панель управления выглядят изящно и вносят дополнительное удобство в использование микроволновой печи. Глянцевая фронтальная поверхность в сочетании с матовым корпусом обеспечивает стильный контраст, благодаря чему микроволновая печь вписывается в любой интерьер.

Кроме лаконичного дизайна, микроволновую печь LG NeoChef отличает технология Smart Inverter. Благодаря регулировке мощности от 200 до 1100 ватт, продукты размораживаются быстро и равномерно, сохраняя структуру и полезные свойства. Также «Умный» инвертор повышает эффективность — мощность в 1100 ватт позволяет готовить блюда быстрее по сравнению с традиционными микроволновыми печами.

LG NeoChef обладает различными функциями запекания, обжаривания и поддерживания заданной температуры, которые можно использовать для плавления или размягчения шоколада, масла или сыра, а также приготовления самых различных блюд, начиная от мяса и заканчивая десертами! Микроволновая печь умеет готовить даже полезный йогурт быстрее большинства бытовых йогуртниц.

LG NeoChef также отличает дверца из закаленного стекла, интуитивно понятное сенсорное управление, функция Eco On (отключение света через время даже при незакрытой дверце), передовой поворотный столик с шестью точками опоры, обеспечивающий высокую устойчивость, а также антибактериальное легкоощищаемое покрытие EasyClean, которое делает процедуру очистки микроволновой печи максимально легким (достаточно всего лишь несколько раз провести губкой, чтобы очистить печь).

Новая микроволновая печь LG NeoChef представлена в широком диапазоне дизайнерских решений – с глянцевой зеркальной поверхностью, сочетанием нержавеющей стали и стеклянной дверцей, в черном и белом цвете, скрытой или открытой ручкой. За счет лаконичного продуманного дизайна LG NeoChef добавит очарование и утонченность любой кухне.

Новейшая модель холодильников InstaView Door-in-Door позволяет заглянуть в холодильник, даже не открывая дверцу — достаточно дважды постучать по ней, чтобы посмотреть, что внутри холодильника. Эта инновационная технология обеспечивает простой поиск и легкий доступ к любимым продуктам, при этом сохраняет холодный воздух внутри камеры без потерь (до 41% меньше потери холодного воздуха).

5-ступенчатый фильтр, оптимальный уровень влажности для хранения овощей и фруктов Fresh Balancer, умная организация хранения, большая винная полка и, конечно же, сердце холодильника – линейный инверторный компрессор, на который компания дает гарантию 10 лет – InstaView Door-in-Door создан для того, чтобы делать вашу жизнь проще, лучше и комфортнее.

Новые инновационные продукты LG – это новые возможности в утонченном дизайне. Холодильник InstaView Door-in-Door и микроволновую печь NeoChef уже можно приобрести в Беларуси в сетях "5 элемент" и "Электросила".

Умение видеть жизнь с разных ракурсов позволило компании LG Electronics стать одной из ведущих компаний по производству потребительской электроники и бытовой техники. Каждый день бытовая техника LG меняет жизнь к лучшему.

Подробную информацию о всех продуктах компании можно найти на сайте www.lg.com/ru

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