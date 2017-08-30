Экс-глава могилевского управления Госпромнадзора получил срок за взятку

Суд Октябрьского района Могилева 29 августа признал бывшего начальника Могилевского областного управления департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Василия Иваницкого виновным в получении взятки в 2 000 долларов. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.



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В январе 2017 года пресс-служба КГБ сообщила о задержании с поличным Иваницкого при получении взятки от представителя иностранной коммерческой организации, реализующей в стране крупный инвестиционный проект.

Согласно материалам дела, в декабре 2016 года Иваницкий предложил представителям строящегося предприятия «Омск карбон Могилев» передать ему от одной до двух тысяч долларов за способствование скорейшему решению вопросов, входящих в его компетенцию. При этом, как утверждал на суде Иваницкий, вопросы и так решались бы без передачи запрошенных денег.

27 января 2017 года генеральный директор предприятия Михаил Караваев передал ему заранее полученную в управлении КГБ по Могилевской области валюту. В тот же день Иваницкий был задержан сотрудниками спецслужбы и признал свою вину.

В своем последнем слове Иваницкий долго рассказывал свою трудовую биографию, говорил о скромном образе жизни, пересказывал не относящиеся к данному делу события, подчеркивая свои положительные качества. Вместе с тем он отметил, что нарушил закон и готов нести ответственность за преступление.

Адвокат Маргарита Федорчук утверждала, что личность обвиняемого безупречная, он полностью отдавал себя работе. И хоть бывший руководитель совершил ошибку, ставшую преступлением, его действия не вызвали никаких тяжких последствий. Защитница попросила суд о максимально возможном снисхождении для Иваницкого.

В свою очередь гособвинитель указал, что коррупционные действия подсудимого подрывают авторитет органов государственной власти. Учитывая положительные характеристики и чистосердечное раскаяние, прокурор запросил для Иваницкого наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

У Иваницкого конфисковано имущество, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Могилевском областном суде.

Как заявил Иваницкий БелаПАН, он намерен обжаловать вердикт.