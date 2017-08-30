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Алферов попал в рейтинг самых влиятельных людей России

31.08.2017 14:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Ученый Жорес Алферов попал в список из ста самых влиятельных россиян последнего столетия, составленный журналом Forbes.

В рейтинг самых влиятельных россиян века вошли деятели политики, науки, культуры и иных сфер. В тройке лидеров — космонавт Юрий Гагарин, президент РФ Владимир Путин и советский партийный деятель Иосиф Сталин.

Попал в список наиболее влиятельных жителей России и уроженец Витебска — физик, нобелевский лауреат Жорес Алферов. Среди современников он — единственный, кто родился на территории современной Беларуси.

Алферову 87 лет, сегодня он — единственный из проживающих в России лауреатов Нобелевской премии по физике. Свою награду ученый получил в 2000 году — за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Помимо научной и общественной деятели, Жорес Алферов занимает пост вице-президента Российской академии наук, директора Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе. Является Алферов и почетным профессором Белгосуниверситета.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Уроженец Беларуси - один из самых успешных отечественных ученых, а отмечен он был и Нобелевской премией.

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