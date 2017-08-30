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Суд над женщиной, рожавшей на дому, проходит за закрытыми дверьми

31.08.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 авг — Sputnik. Суд над жительницей Витебска, чей ребенок скончался во время домашних родов, начался накануне в одном из районных судов города, его решили проводить в закрытом режиме.

Суд над женщиной, рожавшей на дому, проходит за закрытыми дверьми
© Sputnik / Виктор Толочко
Мать умершей при домашних родах девочки будет ждать суда под стражей

Дело витебчанки активно обсуждается уже несколько месяцев: в феврале у нее после домашних родов умерла дочь, а с мая женщина находится в следственном изоляторе. Накануне в Железнодорожном суде Витебска ее начали судить — за "причинение смерти по неосторожности".

Зачем помещать под арест?

Волну недовольства в интернете вызвал факт помещения Ольги под арест — эту меру осуждали многие. Какую угрозу для общества может представлять мать, потерявшая ребенка? Следователи объясняют это тем, что Степанова могла выехать из страны, к своему мужу, который живет в Санкт-Петербурге. Хотя она давала подписку о невыезде, правоохранители все равно решили оставить ее в СИЗО.

Сейчас ведется сбор подписей под петицией об изменении женщине меры пресечения. Кроме требований выпустить Степанову, многие высказываются за то, чтобы с нее сняли все обвинения. По их версии, во всем виноваты медики, а женщину судят для "прикрытия" врачей.

Временно у Ольги забрали и старшую дочь — ее она, к слову, тоже рожала дома.

Почему "причинение смерти по неосторожности"?

Если женщина выбирает домашние роды, то всю ответственность за здоровье и жизнь ребенка она несет сама. Особенно, если родила здорового ребенка, а потом с ним что-то случилось.

Суд над женщиной, рожавшей на дому, проходит за закрытыми дверьми
© Sputnik / Виктор Толочко
Минздрав о родах на дому: это оставление ребенка в опасности

Впрочем, сторона защиты настаивает: у Ольги не было намерения рожать дома — роды были стремительными и она не успела попасть в медучреждение. Когда же стало ясно, что с ребенком что-то не так, Степанова вызвала "Скорую помощь", сначала по вызову приехала обычная скорая, а реанимобиль прибыл только через сорок минут.

Если суд признает женщину виновной по инкриминируемой ей статье — причинение смерти по неосторожности,  наказание по ней может составить до трех лет лишения свободы.

Суд — за закрытыми дверями

Обвиняемая просила сделать судебный процесс открытым, однако было решено иначе. 30 августа состоялось первое слушание по резонансному делу.

У суда в тот день собрались не только знакомые обвиняемой, но и неравнодушные люди — они активно высказывали свое мнение против суда и кричали "позор" сотрудникам суда. Когда рассмотрение дела завершится — пока не известно. Подробности закрытых судебных заседаний разглашаться не могут.

Суд над женщиной, рожавшей на дому, проходит за закрытыми дверьми
© Pixabay
Следствие по делу о смерти младенца при домашних родах завершено

Домашние роды: вне закона

Громкий случай гибели ребенка во время домашних родов прокомментировали не только правоохранители, но и Минздрав. По словам главы ведомства Валерия Малашко, домашние роды без сопровождения врачей и информирования учреждений здравоохранения — преступление.

Сейчас понятие "домашние роды" в стране не легализовано, хотя некоторое число женщин и решается на такой шаг по разным соображениям. Согласно законодательству, роды обязательно должны вести медики. Оказание же акушерской помощи на дому также запрещено.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В интернете собирают подписи под петиций за освобождение Ольги Степановой, а ее защита намерена доказать что умысла у нее не было – просто роды были...

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