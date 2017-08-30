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Суд над женщиной, рожавшей на дому, проходит за закрытыми дверьми
31.08.2017 14:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг — Sputnik. Суд над жительницей Витебска, чей ребенок скончался во время домашних родов, начался накануне в одном из районных судов города, его решили проводить в закрытом режиме.
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело витебчанки активно обсуждается уже несколько месяцев: в феврале у нее после домашних родов умерла дочь, а с мая женщина находится в следственном изоляторе. Накануне в Железнодорожном суде Витебска ее начали судить — за "причинение смерти по неосторожности".
Зачем помещать под арест?
Волну недовольства в интернете вызвал факт помещения Ольги под арест — эту меру осуждали многие. Какую угрозу для общества может представлять мать, потерявшая ребенка? Следователи объясняют это тем, что Степанова могла выехать из страны, к своему мужу, который живет в Санкт-Петербурге. Хотя она давала подписку о невыезде, правоохранители все равно решили оставить ее в СИЗО.
Сейчас ведется сбор подписей под
Временно у Ольги забрали и старшую дочь — ее она, к слову, тоже рожала дома.
Почему "причинение смерти по неосторожности"?
Если женщина выбирает домашние роды, то всю ответственность за здоровье и жизнь ребенка она несет сама. Особенно, если родила здорового ребенка, а потом с ним что-то случилось.
© Sputnik / Виктор Толочко
Впрочем, сторона защиты настаивает: у Ольги не было намерения рожать дома — роды были стремительными и она не успела попасть в медучреждение. Когда же стало ясно, что с ребенком что-то не так, Степанова вызвала "Скорую помощь", сначала по вызову приехала обычная скорая, а реанимобиль прибыл только через сорок минут.
Если суд признает женщину виновной по инкриминируемой ей статье — причинение смерти по неосторожности, наказание по ней может составить до трех лет лишения свободы.
Суд — за закрытыми дверями
Обвиняемая просила сделать судебный процесс открытым, однако было решено иначе. 30 августа состоялось первое слушание по резонансному делу.
У суда в тот день собрались не только знакомые обвиняемой, но и неравнодушные люди — они активно высказывали свое мнение против суда и кричали "позор" сотрудникам суда. Когда рассмотрение дела завершится — пока не известно. Подробности закрытых судебных заседаний разглашаться не могут.
Домашние роды: вне закона
Громкий случай гибели ребенка во время домашних родов прокомментировали не только правоохранители, но и Минздрав. По словам главы ведомства Валерия Малашко, домашние роды без сопровождения врачей и информирования учреждений здравоохранения — преступление.
Сейчас понятие "домашние роды" в стране не легализовано, хотя некоторое число женщин и решается на такой шаг по разным соображениям. Согласно законодательству, роды обязательно должны вести медики. Оказание же акушерской помощи на дому также запрещено.
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В интернете собирают подписи под петиций за освобождение Ольги Степановой, а ее защита намерена доказать что умысла у нее не было – просто роды были...
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